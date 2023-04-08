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В селе на Киевщине во время драки возле храма УПЦ МП скончался мужчина

8 апреля 2023 23:51
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Возле храма в селе Липовец возникла толкотня. Фото: t.me/policekyivregion
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В селе Липовец Кагарлыкской общины в Киевской области возник конфликт возле местного храма между верующими УПЦ МП и ПЦУ. Во время толкотни скончался 61-летний местный житель.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Что случилось

"8 апреля около 11 часов в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью скончался 61-летний местный житель. Установлено, что дедушка был тяжелой болезнью сердца и умер от сердечного приступа", — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и опросили свидетелей происшествия.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

Липовец конфликт у церкви

Что известно об умершем

Как сообщает местное издание Кагарлик.City, находившийся рядом с местом происшествия верующий Православной церкви Украины умер во время толкотни, произошедшей возле местного храма между сторонниками УПЦ и ПЦУ.

По словам жителей Липовца, ранее сельская община приняла решение о переходе храма в подчинение Православной церкви Украины. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане ПЦУ с требованием к священнику УПЦ МП передать им ключи от храма.

Когда тот отказался это делать, прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали мешать представители УПЦ МП. Началась толкотня. Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и он умер.

Реакция УПЦ МП

В свою очередь в УПЦ МП заявили, что один из активистов ПЦУ Владимир Натыкач "во время захвата храма пытался выхватить крест, однако на месте скончался от сердечного приступа".

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы от УПЦ МП протоиерей Василий Калика написал заявление в правоохранительные органы, где утверждает, что мужчины свергли настоятеля на землю, тянули за цепь, на которой висел православный крест и требовали больше не проводить богослужения и уехать из села, а работники полиции будто бы этому не препятствовали.

"Гражданин Натыкач Владимир Иванович, выкрикивая угрозы, что повесит нас, начал тянуть за крест, который был в руках, благочинного г. Мироновка, священника Андрея Оленина, после чего Натыкач В.И. упал на асфальт и умер в конвульсиях. Никто ни в какой способ к умершему даже не прикасался", — написал священник в заявлении на имя начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове демонтировали незаконно построенное здание УПЦ МП на Сыхове.

Кроме того, во Львове прихожане собора УПЦ МП проголосовали за переход в ПЦУ.

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