У селі на Київщині під час бійки біля храму УПЦ МП помер чоловік

Біля храму у селі Липовець виникла штовханина. Фото: t.me/policekyivregion

У селі Липовець Кагарлицької громади на Київщині виник конфлікт біля місцевого храму між вірянами УПЦ МП та ПЦУ. Під час штовханини помер 61-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Що трапилося

"8 квітня близько 11 години до Обухівського управління поліції надійшло повідомлення про те, що під час масових заходів поряд із церквою помер 61-річний місцевий житель. Встановлено, що дідусь мав тяжку хворобу серця і помер від серцевого нападу", — розповіли у поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та опитали свідків події.

Наразі тривають слідчі дії.

Що відомо про померлого

Як повідомляє місцеве видання Кагарлик.City, вірянин Православної церкви України, який перебував поряд із місцем події, помер під час штовханини, що сталася біля місцевого храму між прихильниками УПЦ та ПЦУ.

За словами жителів Липовця, раніше сільська громада прийняла рішення про перехід храму в підпорядкування Православної церкви України. Тож в суботу, 8 квітня, до церкви прийшли прихожани ПЦУ із вимогою до священника УПЦ МП передати їм ключі від храму.

Коли той відмовився це робити, прихожани ПЦУ спробували зайти до храму. В цьому їм почали заважати представники УПЦ МП. Почалася штовханина. Поряд із місцем події перебував місцевий житель, якому раптово стало недобре, і він помер.

Реакція УПЦ МП

Своєю чергою в УПЦ МП заявили, що один з активістів ПЦУ Володимир Натикач "під час захоплення храму намагався вихопити хрест, однак на місці помер від серцевого нападу".

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці від УПЦ МП протоієрей Василь Каліка написав заяву у правоохоронні органи, де стверджує, що чоловіки повалили настоятеля на землю, тягли за ланцюг, на якому висів православний хрест і вимагали більше не проводити богослужіння й виїхати з села, а працівники поліції нібито цьому не перешкоджали.

"Громадянин Натикач Володимир Іванович, викрикуючи погрози, що нас повісить, почав тягти за хреста, який був у руках, благочинного м. Миронівка, священника Андрія Оленина, після чого Натикач В.І. упав на асфальт та помер в конвульсіях. Будь-хто у будь-який спосіб до померлого навіть не доторкався", — написав священник у заяві на ім’я начальника ГУНП в Київській області Андрія Нєбитова.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові демонтували незаконно зведену будівлю УПЦ МП на Сихові.

Окрім того, у Львові прихожани собору УПЦ МП проголосували за перехід до ПЦУ.