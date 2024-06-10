Невозможно купить билет онлайн – сервис Укрзализныци и Киев Цифровой не работают

В сервисах покупки электронных билетов произошел масштабный сбой
В Киеве пассажиры не могут купить билеты в онлайн-сервисе "Киев Цифровой". Сбой произошел также и на сайте "Укрзализныци", где ограничена возможность покупки билетов на поезд и электричку.
Об этом сообщают жители Киева в соцсетях в понедельник, 10 июня.
Сбой в системе продажи билетов онлайн
Как сообщают жители Киева, сегодня в столице пассажиры не могут купить билеты онлайн на кольцевую электричку.
Впоследствии поступило сообщение и о том, что сайт "Укрзализныци" тоже не работает.
Кроме того, сообщают, что на станции быстрого трамвая "Гната Юры" не работают банковские терминалы.
В приложении "Киев Цифровой" при покупке билета выбивает ошибку, что сервис временно не работает.
Ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, когда заработает в Киеве "синяя ветка" метрополитена.
Напомним, двумя днями ранее в популярном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой и приложение практически перестало работать на некоторое время.
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