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В сервисах покупки электронных билетов произошел масштабный сбой

10 июня 2024 10:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Невозможно купить билет онлайн – сервис Укрзализныци и Киев Цифровой не работают
Продажа билетов на электричку Киева. Иллюстративное фото: vechirniy.kyiv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Киеве пассажиры не могут купить билеты в онлайн-сервисе "Киев Цифровой". Сбой произошел также и на сайте "Укрзализныци", где ограничена возможность покупки билетов на поезд и электричку.

Об этом сообщают жители Киева в соцсетях в понедельник, 10 июня.

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Как сообщают жители Киева, сегодня в столице пассажиры не могут купить билеты онлайн на кольцевую электричку.

Впоследствии поступило сообщение и о том, что сайт "Укрзализныци" тоже не работает.

Кроме того, сообщают, что на станции быстрого трамвая "Гната Юры" не работают банковские терминалы.

Сообщения из приложения
Скриншот из приложения "Киев Цифровой"

В приложении "Киев Цифровой" при покупке билета выбивает ошибку, что сервис временно не работает.

Ранее журналисты Новини.LIVE рассказывали, когда заработает в Киеве "синяя ветка" метрополитена.

Напомним, двумя днями ранее в популярном мессенджере Telegram произошел масштабный сбой и приложение практически перестало работать на некоторое время.

Украина
Киев
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