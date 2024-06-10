Неможливо купити квиток онлайн - сервіс Укрзалізниці та Київ Цифровий не працюють

У сервісах покупки електронних квитків стався масштабний збій
У Києві пасажири не можуть купити квитки в онлайн-сервісі "Київ Цифровий". Збій стався також і на сайті "Укрзалізниці", де обмежена можливість покупки білетів на потяг та електричку.
Про це повідомляють жителі Києва у соцмережах в понеділок, 10 червня.
Збій у системі продажі квитків онлайн
Як повідомляють жителі Києва, сьогодні у столиці пасажири не можуть купити квитки онлайн на кільцеву електричку.
Згодом надійшло повідомлення і про те, що сайт "Укрзалізниці" також не працює.
Крім цього, повідомляють, що на станції швидкого трамваю "Гната Юри" не працюють банківські термінали.
У застосунку "Київ Цифровий" під час придбання квитка вибиває помилку, що сервіс тимчасово не працює.
Раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, коли запрацює в Києві "синя гілка" метрополітену.
Нагадаємо, двома днями раніше у популярному месенджері Telegram стався масштабний збій і застосунок практично перестав працювати на деякий час.
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