Неможливо купити квиток онлайн - сервіс Укрзалізниці та Київ Цифровий не працюють

Продаж білетів в електричці Києва. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv

У Києві пасажири не можуть купити квитки в онлайн-сервісі "Київ Цифровий". Збій стався також і на сайті "Укрзалізниці", де обмежена можливість покупки білетів на потяг та електричку.

Про це повідомляють жителі Києва у соцмережах в понеділок, 10 червня.

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Як повідомляють жителі Києва, сьогодні у столиці пасажири не можуть купити квитки онлайн на кільцеву електричку.

Згодом надійшло повідомлення і про те, що сайт "Укрзалізниці" також не працює.

Крім цього, повідомляють, що на станції швидкого трамваю "Гната Юри" не працюють банківські термінали.

Скриншот із застосунку "Київ Цифровий"

У застосунку "Київ Цифровий" під час придбання квитка вибиває помилку, що сервіс тимчасово не працює.

Раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, коли запрацює в Києві "синя гілка" метрополітену.

Нагадаємо, двома днями раніше у популярному месенджері Telegram стався масштабний збій і застосунок практично перестав працювати на деякий час.