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У сервісах покупки електронних квитків стався масштабний збій

10 червня 2024 10:10
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Неможливо купити квиток онлайн - сервіс Укрзалізниці та Київ Цифровий не працюють
Продаж білетів в електричці Києва. Ілюстративне фото: vechirniy.kyiv
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Києві пасажири не можуть купити квитки в онлайн-сервісі "Київ Цифровий". Збій стався також і на сайті "Укрзалізниці", де обмежена можливість покупки білетів на потяг та електричку

Про це повідомляють жителі Києва у соцмережах в понеділок, 10 червня.

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Як повідомляють жителі Києва, сьогодні у столиці пасажири не можуть купити квитки онлайн на кільцеву електричку. 

Згодом надійшло повідомлення і про те, що сайт "Укрзалізниці" також не працює. 

Крім цього, повідомляють, що на станції швидкого трамваю "Гната Юри" не працюють банківські термінали.

Повідомлення із застосунку
Скриншот із застосунку "Київ Цифровий"

У застосунку "Київ Цифровий" під час придбання квитка вибиває помилку, що сервіс тимчасово не працює.

Раніше журналісти Новини.LIVE розповідали, коли запрацює в Києві "синя гілка" метрополітену

Нагадаємо, двома днями раніше у популярному месенджері Telegram стався масштабний збій і застосунок практично перестав працювати на деякий час. 

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