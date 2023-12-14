В Шевченковском районе почтили память героев-чернобыльцев

Чествование памяти героев-чернобыльцев. Фото: Шевченковская РГА

Сегодня в Свято-Николаевском храме команда Шевченковской РГА во главе с Александром Поповцевым почтили память героев-чернобыльцев "Ритуалом памяти" и торжественным возложением цветов к Мемориалу памяти жертв Чернобыльской катастрофы "Круг памяти", "Курган Могила". На мероприятии прозвучали воспоминания трагических событий 1986 года, а также важность строительства храма возле Мемориала.

Сколько человек привлекли к ликвидации последствий на ЧАЭС

Известно, что в ликвидации катастрофы на ЧАЭС участвовали более 650 тыс. человек. А по состоянию на сегодняшний день именно в Шевченковском районе Киева на учете состоит 3 541 человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Читайте также:

Богослужение в храме. Фото: Шевченковская РГА

В своей речи Александр Поповцев подчеркнул:

"Сегодня в руках нашего врага, в оккупации, находится Запорожская АЭС. Это огромный риск и опасность для всего мира. Нельзя допустить повторения страшной ядерной катастрофы, боль от которой не утихает, а память о героях будет жить вечно. Мы будем всегда безгранично" благодарны им за их мужество, отвагу и самопожертвование."

Заупокойное богослужение по погибшим провел настоятель Свято-Николаевского храма протоиерей Тарас Мельник.

Кто принял участие в чествовании памяти

Также в мероприятии приняли участие руководитель аппарата Шевченковской РГА Виталий Царан, заместитель руководителя аппарата Анна Островская, начальник управления соцзащиты населения Шевченковской РГА Виктор Давыденко, начальник отдела соцпрограмм управления соцзащиты населения Шевченковской РГА Инна Рагимова, представители общественных организаций чернобыльцев, руководители структур .

Прихожане храма. Фото: Шевченковская РГА

Присутствовавший на мероприятии председатель "Фонд инвалидов Чернобыля Шевченковского района г. Киева" Игорь Могилевский отметил:

"Власть нас не забывает, особенно Шевченковская РГА, ни одного года не было, чтобы важные дни в истории Чернобыля не отмечались, чтобы мы не собирались. И сегодня, во второй год полномасштабной войны в Украине, несмотря на воздушные тревоги, которыми оккупанты нас терроризируют прямо сейчас мы собрались почтить память участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. А с каждым годом нас становится все меньше и меньше...".

Во время "Ритуала памяти" также своими воспоминаниями поделилась Татьяна Явако, в 1986 году медсестра поликлиники МВД в Киеве, которая оказывала помощь пожарным и работникам милиции-ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС:

Мероприятие по чествовании памяти. Фото: Шевченковская РГА

"Мне тогда было 23 года. С мая месяца 1986 года мы с моими коллегами оказывали помощь ликвидаторам аварии в 30-километровой зоне (с. Сукачи) с выездами в Чернобыль. Мы тогда (в 1986 году) не совсем понимали опасность, особенно потому, что информация о трагедии и ее последствиях преимущественно замалчивалась на государственном уровне.Но сейчас я понимаю-то была страшная трагедия! Сегодня же, когда оккупанты запускают по территории Украины ракеты и к тому же терроризируют весь мир, и Украину в частности, ядерной опасностью, мы имеем постоянно говорить о событиях, связанных с трагедией на Чернобыльской АЭС и ее последствиях, вспоминать и предупреждать всех о чрезвычайной опасности радиации для человека".

Отец Тарас напомнил историческое значение постройки храма именно на этом месте:

"В архитектуре храма заложена память о Чернобыле. Важно напомнить, что храм, построенный на одном из холмов столичного микрорайона Татарка, выполнен именно в виде саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Рядом с храмом находятся звон в кресте и крест на Курган Могилы и, если условно в одну линию сложить эти два креста, то это направление будет четко указывать на Чернобыльскую АЭС. Это память о великой катастрофе и задачах нас, священников, и мое, как настоятеля храма, сделать так, чтобы в храме не переставала раздаваться служба и молитва за всех ликвидаторов, за всех, что пострадал и за всех, кто сейчас живет. Время идет вперед, жизнь продолжается и должны всегда найти время и остановиться на немного, вспомнить и не позволить, чтобы это повторилось".

Мероприятие по чествовании памяти. Фото: Шевченковская РГА

Всех погибших в результате самой страшной техногенной трагедии участники Шевченковского "Ритуала памяти" также почтили минутой молчания.