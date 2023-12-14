У Шевченківському районі вшанували пам'ять героїв-чорнобильців

Вшанування пам'яті героїв-чорнобильців. Фото: Шевченківська РДА

Сьогодні у Свято-Миколаївському храмі команда Шевченківської РДА на чолі із Олександром Поповцевим вшанували пам’ять героїв-чорнобильців "Ритуалом пам'яті" та урочистим покладанням квітів до Меморіалу пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи "Коло пам’яті", "Курган Могила". На заході прозвучали спогади з трагічних подій 1986 року, а також важливість будівництва храму біля Меморіалу.

Скільки людей залучили до ліквідації наслідків на ЧАЕС

Відомо, що у ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь більш ніж 650 тис. людей. А станом на сьогодні саме у Шевченківському районі Києва на обліку перебуває 3 541 особа, постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

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Богослужіння у храмі. Фото: Шевченківська РДА

У своїй промові Олександр Поповцев наголосив:

"Сьогодні в руках нашого ворога, в окупації, знаходиться Запорізька АЕС. Це величезний ризик і небезпека для всього світу. Не можна допустити повторення страшної ядерної катастрофи, біль від якої не вщухає, а пам'ять про героїв житиме вічно. Ми будемо завжди безмежно вдячні їм за їхню мужність, відвагу та самопожертву."

Заупокійне богослужіння по загиблим провів настоятель Свято-Миколаївського храму протоієрей Тарас Мельник.

Хто взяв участь у вшануванні пам'яті

Також в заході взяли участь керівник апарату Шевченківської РДА Віталій Царан, заступник керівника апарату Анна Островська, начальник управління соцзахисту населення Шевченківської РДА Віктор Давиденко, начальник відділу соцпрограм управління соцзахисту населення Шевченківської РДА Інна Рагімова, представники громадських організацій чорнобильців, керівники структурних підрозділів РДА, мешканці столиці.

Прихожани храму. Фото: Шевченківська РДА

Присутній на заході голова "Фонд інвалідів Чорнобиля Шевченківського району м. Києва" Ігор Могилєвський зазначив:

"Влада нас не забуває, особливо Шевченківська РДА, жодного року не було, щоб важливі дні в історії Чорнобиля не відзначались, щоб ми не збирались. І сьогодні, на другий рік повномасштабної війни в Україні, незважаючи на повітряні тривоги, якими окупанти нас тероризують прямо зараз, ми зібралися вшанувати пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. А з кожним роком нас стає все менше і менше...".

Під час "Ритуалу пам'яті" також своїми спогадами поділилася Тетяна Явако, у 1986 році медсестра поліклініки МВС в м. Києві, яка надавала допомогу пожежним та працівникам міліції-ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС:

Захід зі вшанування пам'яті. Фото: Шевченківська РДА

"Мені тоді було 23 роки. З травня місяця 1986 року ми з моїми колегами надавали допомогу ліквідаторам аварії у 30-кілометровій зоні (с. Сукачі) з виїздами в Чорнобиль. Ми тоді (у 1986 році) не зовсім розуміли небезпеку, особливо тому, що інформація про трагедію та її наслідки переважно замовчувалась на державному рівні. Але зараз я розумію-то була страшна трагедія! Сьогодні ж, коли окупанти запускають по території України ракети і до того ж тероризують весь світ, і Україну зокрема, ядерною небезпекою, ми маємо постійно говорити про події, пов’язані із трагедією на Чорнобильській АЕС та її наслідками, згадувати та попереджати всіх про надзвичайну небезпеку радіації для людини ".

Отче Тарас нагадав історичне значення побудови храма саме на цьому місті:

"В архітектурі храму закладена пам'ять про Чорнобиль. Важливо нагадати, що храм, збудований на одному із пагорбів столичного микрорайону Татарка, виконаний саме у вигляді саркофагу над 4-м енергоблоком ЧАЕС. Поруч із храмом знаходяться дзвін в хресті та хрест на Курган Могили і, якщо умовно в одну лінію скласти ці два хрести, то цей напрямок буде чітко вказувати на Чорнобильську АЕС. Це пам’ять про велику катастрофу і завдання нас, священиків, і моє, як настоятеля храму, зробити так, щоб храмі не переставала лунати служба і молитва за всіх ліквідаторів, за всіх, що постраждав і за всіх, хто зараз живе. Час іде вперед, життя продовжується і маємо завжди знайти час і зупинитись на трохи, згадати і не дозволити, щоб це повторилось".

Захід зі вшанування пам'яті. Фото: Шевченківська РДА

Всіх загиблих внаслідок найстрашнішої техногенної трагедії учасники Шевченківського "Ритуалу пам’яті" також вшанували хвилиною мовчання.