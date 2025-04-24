Киевское СИЗО попало в скандал - там до смерти пытали заключенных и подделывали документы

Киевское СИЗО. Фото: ГБР

Государственное бюро расследований (ГБР) совместно с руководством Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) разоблачили и нейтрализовали организованную преступную сеть в Киевском следственном изоляторе — крупнейшем СИЗО страны. Там пытали заключенных.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР в четверг, 24 апреля.

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Правоохранители рассказывают, что с начала 2024 года ГБР системно документировало факты насилия со стороны персонала Киевского СИЗО. Расследование показало наличие четко выстроенной преступной иерархии, которая охватывала как отдельных заключенных, так и работников изолятора, включая медицинский персонал. Центром этой структуры был так называемый "смотрящий", который координировал теневую деятельность внутри СИЗО.

"Представители этой структуры организовывали оборот наркотиков, систематически требовали деньги с заключенных, проводили азартные игры и применяли физическое насилие, в том числе с летальным исходом", — говорится в сообщении.

Задержание подозреваемых. Фото: ГБР

В ГБР говорят, что первые масштабные кадровые изменения были инициированы в ноябре 2024 года при участии Минюста, ГУИС и руководства СИЗО.

Это позволило в значительной степени парализовать работу преступной сети, однако остатки ее влияния сохранились.

Следственные действия. фото: ГБР

Уже после обновления штата работники ГБР зафиксировали вопиющий случай: группа заключенных под руководством того же "смотрящего" при молчаливом согласии персонала жестоко избила сокамерника во дворе СИЗО, в результате чего тот умер на следующий день в больнице. Смерть пытались скрыть, подделав документы и не оказав своевременной медицинской помощи.

"23 апреля 2025 года ГБР на основании собранных материалов провело операцию по задержанию 13 подозреваемых в причастности к преступлению", — отмечают в Госбюро.

Обыски в камере, фото: ГБР

Пятеро заключенных, включая организатора, получили подозрения по ч. 2 ст. 121 УКУ — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть. Их этапировали в другие пенитенциарные учреждения.

Еще восемь работников СИЗО — включая дежурных, медиков и административный персонал — подозреваются в превышении полномочий, служебной халатности, оставлении лица в опасности, неоказании помощи, подделке документов и соучастии в групповом преступлении. Им грозит до 10 лет заключения.

Спецоперация в СИЗО, фото: ГБР

Задержание криминалитета. Фото: ГБР

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