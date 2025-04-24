Київське СІЗО потрапило у скандал — там до смерті катували в'язнів і підроблювали документи

У СІЗО Києва катували в'язнів до смерті — ДБР затримало 13 осіб
Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) викрили й нейтралізували організовану злочинну мережу у Київському слідчому ізоляторі — найбільшому СІЗО країни. Там катували в'язнів.
Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 24 квітня.
Катування у Київському СІЗО
Правоохоронці розповідають, що з початку 2024 року ДБР системно документувало факти насильства з боку персоналу Київського СІЗО. Розслідування засвідчило наявність чітко вибудуваної злочинної ієрархії, яка охоплювала як окремих ув’язнених, так і працівників ізолятора, включно з медичним персоналом. Центром цієї структури був так званий "смотрящий", який координував тіньову діяльність усередині СІЗО.
"Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками", — йдеться у повідомленні.
У ДБР кажуть, що перші масштабні кадрові зміни було ініційовано у листопаді 2024 року за участі Мін’юсту, ДКВС та керівництва СІЗО.
Це дозволило значною мірою паралізувати роботу злочинної мережі, однак залишки її впливу збереглися.
Уже після оновлення штату працівники ДБР зафіксували кричущий випадок: група ув’язнених під керівництвом того ж "смотрящого" за мовчазної згоди персоналу жорстоко побила співкамерника на подвір'ї СІЗО, внаслідок чого той помер наступного дня в лікарні. Смерть намагалися приховати, підробивши документи й не надавши вчасної медичної допомоги.
"23 квітня 2025 року ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину", — зазначають у Держбюро.
П’ятеро ув’язнених, включно з організатором, отримали підозри за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Їх етапували до інших пенітенціарних установ.
Ще восьмеро працівників СІЗО — включно з черговими, медиками та адміністративним персоналом — підозрюються у перевищенні повноважень, службовій недбалості, залишенні особи в небезпеці, ненаданні допомоги, підробці документів та співучасті у груповому злочині. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.
Раніше ми писали, що у Божковській виправній колонії в Полтавській області діяла організована злочинна група. Вони займалися катуванням та вбивствами ув'язнених. А в Одеському СІЗО діяла злочинна група, яка обклала даниною утриманців.
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