Київське СІЗО потрапило у скандал — там до смерті катували в'язнів і підроблювали документи

Київське СІЗО. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з керівництвом Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) викрили й нейтралізували організовану злочинну мережу у Київському слідчому ізоляторі — найбільшому СІЗО країни. Там катували в'язнів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 24 квітня.

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Катування у Київському СІЗО

Правоохоронці розповідають, що з початку 2024 року ДБР системно документувало факти насильства з боку персоналу Київського СІЗО. Розслідування засвідчило наявність чітко вибудуваної злочинної ієрархії, яка охоплювала як окремих ув’язнених, так і працівників ізолятора, включно з медичним персоналом. Центром цієї структури був так званий "смотрящий", який координував тіньову діяльність усередині СІЗО.

"Представники цієї структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство, у тому числі з летальними наслідками", — йдеться у повідомленні.

Затримання підозрюваних. Фото: ДБР

У ДБР кажуть, що перші масштабні кадрові зміни було ініційовано у листопаді 2024 року за участі Мін’юсту, ДКВС та керівництва СІЗО.

Це дозволило значною мірою паралізувати роботу злочинної мережі, однак залишки її впливу збереглися.

Слідчі дії. Фото: ДБР

Уже після оновлення штату працівники ДБР зафіксували кричущий випадок: група ув’язнених під керівництвом того ж "смотрящого" за мовчазної згоди персоналу жорстоко побила співкамерника на подвір'ї СІЗО, внаслідок чого той помер наступного дня в лікарні. Смерть намагалися приховати, підробивши документи й не надавши вчасної медичної допомоги.

"23 квітня 2025 року ДБР на підставі зібраних матеріалів провело операцію із затримання 13 підозрюваних у причетності до злочину", — зазначають у Держбюро.

Обшуки у камері. Фото: ДБР

П’ятеро ув’язнених, включно з організатором, отримали підозри за ч. 2 ст. 121 ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Їх етапували до інших пенітенціарних установ.

Ще восьмеро працівників СІЗО — включно з черговими, медиками та адміністративним персоналом — підозрюються у перевищенні повноважень, службовій недбалості, залишенні особи в небезпеці, ненаданні допомоги, підробці документів та співучасті у груповому злочині. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Спецоперація у СІЗО. Фото: ДБР

Затримання криміналітету. Фото: ДБР

Раніше ми писали, що у Божковській виправній колонії в Полтавській області діяла організована злочинна група. Вони займалися катуванням та вбивствами ув'язнених. А в Одеському СІЗО діяла злочинна група, яка обклала даниною утриманців.