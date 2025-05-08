Полиция выясняет детали стрельбы в Софиевской Борщаговке

Полицейские. Иллюстративное фото: Нацполиция

В селе Софиевской Борщаговке Киевской области в четверг, 8 мая, неизвестные расстреляли нескольких человек, они погибли. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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Стрельба на Киевщине 8 мая

"Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства стрельбы в Бучанском районе, в результате которой погибли несколько человек", — говорится в сообщении.

Так, в 15:22 полиция получила сообщение о том, что в Софиевской Борщаговке мужчина расстрелял людей. Сейчас на месте работают все экстренные службы, идет спецоперация по задержанию злоумышленника.

Скриншот поста полиции

Напомним, 1 мая в Киеве совершили покушение на жизнь украинского активиста и волонтера Сергея Стерненко — в него стреляла женщина.

Выяснилось, что она выполняла "заказ" спецслужб России, поселившись в одном жилом комплексе с волонтером.