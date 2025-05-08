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У Софіївській Борщагівці сталася смертельна стрілянина, — поліція

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Дата публікації: 8 травня 2025 16:32
Поліція з'ясовує деталі стрілянини в Софіївській Борщагівці
Поліцейські. Ілюстративне фото: Нацполіція

У селі Софіївська Борщагівка Київської області в четвер, 8 травня, невідомі розстріляли кількох людей, вони загинули. Наразі поліція з'ясовує обставини події.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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"Поліція Київщини встановлює обставини стрілянини у Бучанському районі, внаслідок якої загинуло декілька людей", — йдеться у повідомленні.

Так, о 15:22 поліція отримала повідомлення про те, що в Софіївській Борщагівці чоловік розстріляв людей. Наразі на місці працюють усі екстрені служби, триває спецоперація із затримання зловмисника.

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Скриншот допису поліції

Нагадаємо, 1 травня у Києві скоїли замах на життя українського активіста та волонтера Сергія Стерненка — у нього стріляла жінка.

З'ясувалося, що вона виконувала "замовлення" спецслужб Росії, оселившись в одному житловому комплексі з волонтером.

вбивство стрілянина Київська область Нацполіція розстріл
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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