КГГА сообщила об обысках у сотрудников Киевтеплоэнерго и изъятии документов

У сотрудников Киевтеплоэнерго проводят обыски: КГГА
В Киеве правоохранители проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах сотрудников коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Во время следственных действий изымают документацию, связанную с реализацией проектов по Плану энергоустойчивости столицы, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетики.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
Обыски в "Киевтеплоэнерго"
По информации КГГА, следственные действия проходят как в рабочих кабинетах сотрудников предприятия, так и по местам их проживания.
Правоохранители изымают документы, касающиеся проектов, предусмотренных Планом энергоустойчивости. Сейчас в столичном горсовете все чаще звучат заявления депутатов о провале подготовки Киева к зиме. Поэтому обыски могут быть связаны с этим делом.
Также на данный момент нет информации об объявлении подозрений или процессуальном статусе сотрудников предприятия.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов предупредил об угрозе коммунальной катастрофы в Киеве. Из-за возможных перебоев с водой, теплом и электричеством пострадать могут до двух миллионов человек.
Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября в Верховной Раде возникли проблемы с коммунальными услугами. Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил об отсутствии водоснабжения и отопления. Электроэнергия в здании парламента есть, однако подается с перебоями.