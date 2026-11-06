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Главная Киев У сотрудников Киевтеплоэнерго проводят обыски: КГГА

У сотрудников Киевтеплоэнерго проводят обыски: КГГА

Ua ru
6 ноября 2026 12:56
КГГА сообщила об обысках у сотрудников Киевтеплоэнерго и изъятии документов
Киевтеплоэнерго

В Киеве правоохранители проводят обыски в служебных кабинетах и жилищах сотрудников коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго". Во время следственных действий изымают документацию, связанную с реализацией проектов по Плану энергоустойчивости столицы, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетики.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

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Обыски в "Киевтеплоэнерго"

По информации КГГА, следственные действия проходят как в рабочих кабинетах сотрудников предприятия, так и по местам их проживания.

Правоохранители изымают документы, касающиеся проектов, предусмотренных Планом энергоустойчивости. Сейчас в столичном горсовете все чаще звучат заявления депутатов о провале подготовки Киева к зиме. Поэтому обыски могут быть связаны с этим делом.

Также на данный момент нет информации об объявлении подозрений или процессуальном статусе сотрудников предприятия.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что глава Деснянской РГА Максим Бахматов предупредил об угрозе коммунальной катастрофы в Киеве. Из-за возможных перебоев с водой, теплом и электричеством пострадать могут до двух миллионов человек.

Также Новини.LIVE писал, что 6 ноября в Верховной Раде возникли проблемы с коммунальными услугами. Народный депутат Даниил Гетманцев сообщил об отсутствии водоснабжения и отопления. Электроэнергия в здании парламента есть, однако подается с перебоями.

обыски КГГА отопление Киевтеплоэнерго столица
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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