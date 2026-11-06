Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У працівників Київтеплоенерго проводять обшуки: КМДА

У працівників Київтеплоенерго проводять обшуки: КМДА

Ua ru
6 листопада 2026 12:56
КМДА заявила про обшуки у працівників Київтеплоенерго та вилучення документів
Київтеплоенерго

У Києві правоохоронці проводять обшуки в службових кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго". Під час слідчих дій вилучають документацію, пов'язану з реалізацією проєктів за Планом енергостійкості столиці, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетики.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Реклама

Обшуки у "Київтеплоенерго"

За інформацією КМДА, слідчі дії відбуваються як у робочих кабінетах працівників підприємства, так і за місцями їхнього проживання.

Правоохоронці вилучають документи, що стосуються проєктів, передбачених Планом енергостійкості. Наразі в столичній міськраді все частіше звучать заяви депутатів про провал підготовки Києва до зими. Тому обшуки можуть бути пов'язані з цією справою.

Також наразі немає інформації про оголошення підозр чи процесуальний статус співробітників підприємства.

Читайте також:

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що голова Деснянської РДА Максим Бахматов попередив про загрозу комунальної катастрофи в Києві. Через можливі перебої з водою, теплом та електрикою постраждати можуть до двох мільйонів людей.

Також Новини.LIVE писав, що 6 листопада у Верховній Раді виникли проблеми з комунальними послугами. Народний депутат Данило Гетманцев повідомив про відсутність водопостачання та опалення. Електроенергія в будівлі парламенту є, однак подається з перебоями.

обшуки КМДА опалення Київтеплоенерго столиця
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації