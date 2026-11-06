КМДА заявила про обшуки у працівників Київтеплоенерго та вилучення документів

Київтеплоенерго

У Києві правоохоронці проводять обшуки в службових кабінетах і помешканнях працівників комунального підприємства "Київтеплоенерго". Під час слідчих дій вилучають документацію, пов'язану з реалізацією проєктів за Планом енергостійкості столиці, який передбачає заходи для забезпечення стабільної роботи енергетики.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

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Обшуки у "Київтеплоенерго"

За інформацією КМДА, слідчі дії відбуваються як у робочих кабінетах працівників підприємства, так і за місцями їхнього проживання.

Правоохоронці вилучають документи, що стосуються проєктів, передбачених Планом енергостійкості. Наразі в столичній міськраді все частіше звучать заяви депутатів про провал підготовки Києва до зими. Тому обшуки можуть бути пов'язані з цією справою.

Також наразі немає інформації про оголошення підозр чи процесуальний статус співробітників підприємства.

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