Україна
В деле военных преступлений россиян в Буче есть новые подозрения

В деле военных преступлений россиян в Буче есть новые подозрения

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 13:12
Четырем военным РФ объявлены обвинительные акты за зверства в Буче
Следователи воссоздают последовательность преступлений российских военных. Фото: Офис Генерального прокурора

Офис Генерального прокурора продолжает работу над расследованием преступлений российских военных в Буче, где во время временной оккупации города на Киевщине происходили массовые убийства и пытки гражданских. Как сообщили в ведомстве, в суд уже переданы три обвинительных акта в отношении четырех военнослужащих армии России. Кроме того, одному военному сообщено о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Прокуратура установила российских военных, которые убивали и пытали гражданских в Буче

Речь идет о военных 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ.

null
Расстрелянное гражданское авто в Буче. Фото: ОГПУ

Следствие установило, что в марте 2022 года наводчик одного из взводов во время патрулирования увидел на улице двух жителей Бучи, которые из-за отсутствия газа и света разожгли костер для приготовления пищи. Когда люди услышали выстрелы и попытались спастись, военный открыл по ним огонь без всякого предупреждения. Оба мужчины получили смертельные ранения.

null
Сбор доказательств. Фото: ОГПУ
null
Следственные действия в Буче. Фото: ОГПУ

В другом случае заместитель командира взвода, который находился в помещении школы, занятой российскими военными под артиллерийские позиции, вышел во двор и увидел трех гражданских у огня. Он приказал им бежать, при этом стреляя из травматического пистолета.

Пострадавшие пытались спрятаться в подвале, но офицер попал в мужчину, а затем расстрелял из автомата женщину, которая как раз спускалась по лестнице. Она погибла на месте.

null
Российский солдат. Фото: ОГПУ
null
Военнослужащий армии РФ. Фото: ОГПУ
null
Российский военнослужащий. Фото: ОГПУ
null
Российский военный. Фото: ОГПУ

Российские военные издевались над гражданскими в Буче

Следствие также установило многочисленные факты пыток и запугиваний: жителей вытаскивали из подвалов частных домов, угрожали расправой, требовали информацию об украинских военных, которой люди не владели.

Также военнослужащие армии РФ неоднократно имитировали казнь гражданских и стреляли возле их головы.

Отдельно задокументирован эпизод, когда заместитель командира взвода 2-й батальонно-тактической группы, пытаясь запугать местного жителя, который пытался помешать мародерам, заставил его ползти по земле и произвел выстрел из автомата возле головы.

Кроме того, подозрение получил еще один военный — командир боевой машины 4-й роты, который жестоко обращался с гражданскими.

В Офисе Генерального прокурора отметили, что все эпизоды тщательно документируются, а собранные доказательства передаются в суд.

Напомним, в СМИ недавно появились новые кадры с видеокамер наблюдения, как российские военные расстреливают безоружных гражданских в Буче.

Кроме того, армия РФ продолжает совершать военные преступления и на фронте.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
