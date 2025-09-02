Четырем военным РФ объявлены обвинительные акты за зверства в Буче

В деле военных преступлений россиян в Буче есть новые подозрения
Офис Генерального прокурора продолжает работу над расследованием преступлений российских военных в Буче, где во время временной оккупации города на Киевщине происходили массовые убийства и пытки гражданских. Как сообщили в ведомстве, в суд уже переданы три обвинительных акта в отношении четырех военнослужащих армии России. Кроме того, одному военному сообщено о подозрении в жестоком обращении с мирными жителями.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Прокуратура установила российских военных, которые убивали и пытали гражданских в Буче
Речь идет о военных 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии воздушно-десантных войск РФ.
Следствие установило, что в марте 2022 года наводчик одного из взводов во время патрулирования увидел на улице двух жителей Бучи, которые из-за отсутствия газа и света разожгли костер для приготовления пищи. Когда люди услышали выстрелы и попытались спастись, военный открыл по ним огонь без всякого предупреждения. Оба мужчины получили смертельные ранения.
В другом случае заместитель командира взвода, который находился в помещении школы, занятой российскими военными под артиллерийские позиции, вышел во двор и увидел трех гражданских у огня. Он приказал им бежать, при этом стреляя из травматического пистолета.
Пострадавшие пытались спрятаться в подвале, но офицер попал в мужчину, а затем расстрелял из автомата женщину, которая как раз спускалась по лестнице. Она погибла на месте.
Российские военные издевались над гражданскими в Буче
Следствие также установило многочисленные факты пыток и запугиваний: жителей вытаскивали из подвалов частных домов, угрожали расправой, требовали информацию об украинских военных, которой люди не владели.
Также военнослужащие армии РФ неоднократно имитировали казнь гражданских и стреляли возле их головы.
Отдельно задокументирован эпизод, когда заместитель командира взвода 2-й батальонно-тактической группы, пытаясь запугать местного жителя, который пытался помешать мародерам, заставил его ползти по земле и произвел выстрел из автомата возле головы.
Кроме того, подозрение получил еще один военный — командир боевой машины 4-й роты, который жестоко обращался с гражданскими.
В Офисе Генерального прокурора отметили, что все эпизоды тщательно документируются, а собранные доказательства передаются в суд.
Напомним, в СМИ недавно появились новые кадры с видеокамер наблюдения, как российские военные расстреливают безоружных гражданских в Буче.
Кроме того, армия РФ продолжает совершать военные преступления и на фронте.
