Чотирьом військовим РФ оголошено обвинувальні акти за звірства в Бучі

Слідчі відтворюють послідовність злочинів російських військових. Фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора продовжує роботу над розслідуванням злочинів російських військових у Бучі, де під час тимчасової окупації міста на Київщині відбувалися масові вбивства та катування цивільних. Як повідомили у відомстві, до суду вже передані три обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців армії Росії. Крім того, одному військовому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Йдеться про військових 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Розстріляне цивільне авто в Бучі. Фото: ОГПУ

Слідство встановило, що у березні 2022 року навідник одного з взводів під час патрулювання побачив на вулиці двох жителів Бучі, які через відсутність газу та світла розпалили вогнище для приготування їжі. Коли люди почули постріли й спробували врятуватися, військовий відкрив по них вогонь без жодного попередження. Обидва чоловіки отримали смертельні поранення.

Збір доказів. Фото: ОГПУ

Слідчі дії в Бучі. Фото: ОГПУ

В іншому випадку заступник командира взводу, який перебував у приміщенні школи, зайнятій російськими військовими під артилерійські позиції, вийшов на подвір’я та побачив трьох цивільних біля вогню. Він наказав їм тікати, при цьому стріляючи з травматичного пістолета.

Потерпілі намагалися сховатися в підвалі, але офіцер влучив у чоловіка, а потім розстріляв з автомата жінку, яка саме спускалася сходами. Вона загинула на місці.

Російський солдат. Фото: ОГПУ

Військовослужбовець армії РФ. Фото: ОГПУ

Російський військовослужбовець. Фото: ОГПУ

Російський військовий. Фото: ОГПУ

Російські військові знущалися над цивільними в Бучі

Слідство також встановило численні факти катувань і залякувань: мешканців витягали з підвалів приватних будинків, погрожували розправою, вимагали інформацію про українських військових, якою люди не володіли.

Також військовослужбовці армії РФ неодноразово імітували страту цивільних та стріляли біля їх голови.

Окремо задокументовано епізод, коли заступник командира взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи, намагаючись залякати місцевого мешканця, що намагався завадити мародерам, змусив його повзти по землі та здійснив постріл з автомата біля голови.

Крім того, підозру отримав ще один військовий — командир бойової машини 4-ї роти, який жорстоко поводився з цивільними.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що всі епізоди ретельно документуються, а зібрані докази передаються до суду.

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилися нові кадри з відеокамер спостереження, як російські військові розстрілюють беззбройних цивільних в Бучі.

Окрім того, армія РФ продовжує чинити воєнні злочини й на фронті.