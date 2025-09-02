Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У справі воєнних злочинів росіян у Бучі оголошено нові підозри

У справі воєнних злочинів росіян у Бучі оголошено нові підозри

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 13:12
Чотирьом військовим РФ оголошено обвинувальні акти за звірства в Бучі
Слідчі відтворюють послідовність злочинів російських військових. Фото: Офіс Генерального прокурора

Офіс Генерального прокурора продовжує роботу над розслідуванням злочинів російських військових у Бучі, де під час тимчасової окупації міста на Київщині відбувалися масові вбивства та катування цивільних. Як повідомили у відомстві, до суду вже передані три обвинувальні акти стосовно чотирьох військовослужбовців армії Росії. Крім того, одному військовому повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з мирними жителями.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Реклама
Читайте також:

Прокуратура встановила російських військових, які вбивали та катували цивільних в Бучі

Йдеться про військових 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії повітряно-десантних військ РФ. 

null
Розстріляне цивільне авто в Бучі. Фото: ОГПУ

Слідство встановило, що у березні 2022 року навідник одного з взводів під час патрулювання побачив на вулиці двох жителів Бучі, які через відсутність газу та світла розпалили вогнище для приготування їжі. Коли люди почули постріли й спробували врятуватися, військовий відкрив по них вогонь без жодного попередження. Обидва чоловіки отримали смертельні поранення.

null
Збір доказів. Фото: ОГПУ
null
Слідчі дії в Бучі. Фото: ОГПУ

В іншому випадку заступник командира взводу, який перебував у приміщенні школи, зайнятій російськими військовими під артилерійські позиції, вийшов на подвір’я та побачив трьох цивільних біля вогню. Він наказав їм тікати, при цьому стріляючи з травматичного пістолета.

Потерпілі намагалися сховатися в підвалі, але офіцер влучив у чоловіка, а потім розстріляв з автомата жінку, яка саме спускалася сходами. Вона загинула на місці.

null
Російський солдат. Фото: ОГПУ
null
Військовослужбовець армії РФ. Фото: ОГПУ
null
Російський військовослужбовець. Фото: ОГПУ
null
Російський військовий. Фото: ОГПУ

Російські військові знущалися над цивільними в Бучі

Слідство також встановило численні факти катувань і залякувань: мешканців витягали з підвалів приватних будинків, погрожували розправою, вимагали інформацію про українських військових, якою люди не володіли.

Також військовослужбовці армії РФ неодноразово імітували страту цивільних та стріляли біля їх голови.

Окремо задокументовано епізод, коли заступник командира взводу 2-ї батальйонно-тактичної групи, намагаючись залякати місцевого мешканця, що намагався завадити мародерам, змусив його повзти по землі та здійснив постріл з автомата біля голови.

Крім того, підозру отримав ще один військовий — командир бойової машини 4-ї роти, який жорстоко поводився з цивільними.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що всі епізоди ретельно документуються, а зібрані докази передаються до суду.

Нагадаємо, у ЗМІ нещодавно з'явилися нові кадри з відеокамер спостереження, як російські військові розстрілюють беззбройних цивільних в Бучі.

Окрім того, армія РФ продовжує чинити воєнні злочини й на фронті.

російські війська Київська область розслідування Буча військові злочини
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації