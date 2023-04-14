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В столичном метро мужчина упал на рельсы: детали об инциденте

14 апреля 2023 10:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В столичном метро мужчина упал на рельсы: детали об инциденте
Метро в одном из городов Украины. Фото: google.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Утром, 14 апреля, в час пик в метро Киева упал мужчина на рельсы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Об этом информирует Киевская городская государственная администрация.

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Во время утреннего "пика" на станции "Дружбы народов" пассажир упал на рельсы. Медики госпитализировали мужчину. Правоохранители выясняют обставить происшествие.

Инцидент произошел в 07:10 и вызвал ограничение в работе "зеленой" линии на 30 минут. Поэтому были закрыты на вход станции: "Печерская", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич".

"Зеленая" линия метро работает в обычном режиме.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в результате поднятия воды в реке Днепр, в Киеве затопило набережную в районе Подола. На месте побывал фотокорреспондент Новини.LIVE.

Вода в реке поднялась на несколько метров. Береговая линия оказалась под водой. Набережная, где любили сидеть рыбаки и прогуливаться киевляне, вся в воде. В столице и области объявлен І уровень опасности, желтый.

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