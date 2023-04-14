У столичному метро чоловік впав на колії: деталі про інцидент

Метро в одному з міст України. Фото: google.com

Зранку, 14 квітня, в час пік в метро Києва впав чоловік на колії. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку.

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

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В метро чоловік впав на колії

Під час ранкового "піку" на станції "Дружби народів" пасажир впав на колії. Медики госпіталізували чоловіка. Правоохоронці з’ясовують обставити випадку.

Інцидент трапився о 07:10 та спричинив обмеження в роботі "зеленої" лінії на 30 хвилин. Через це були зачинені на вхід станції: "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".

Наразі "Зелена" лінія метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, що у четвер, 13 квітня, внаслідок підняття води в річці Дніпро, у Києві затопило набережну в районі Подолу. На місці побував фотокореспондент Новини.LIVE.

Вода в річці піднялася на кілька метрів. Берегова лінія опинилася під водою. Набережна, де любили сидіти рибалки та прогулюватися кияни, вся у воді. У столиці та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.