В столичном вузе впервые разработают коленный протез для военных

В КПИ впервые разработают коленный протез для военных. Фото: Вечерний Киев

Студенты КПИ им. Сикорского вместе с преподавателями более четырех месяцев назад начали создавать коленный протез для раненых военных. Ведь спрос на это огромен, к тому же процедура слишком дорогая.

Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

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Коленный протез для военных

Отмечается, что в Украине нет производителя, который бы изготовлял коленные протезы, поэтому вынуждены заказывать их из-за рубежа, что очень дорогостоящее. Ориентировочная стоимость только за протез – три тысячи евро.

Запросы на такое хирургическое вмешательство увеличились из-за боевых травм.

В КПИ впервые разработают коленный протез для военных. Фото: Вечерний Киев

Как проходит процедура

Чтобы протез заработал, в кость забивается имплант из трех элементов, один из которых – это штырь. Его забивают в кость и такой протез будет держаться в коленном суставе не менее 10 лет.

В КПИ впервые разработают коленный протез для военных. Фото: Вечерний Киев

Поскольку таких протезов нет в Украине, за их разработку взялись 20-летний четвертокурсник кафедры динамики, прочности машин и сопротивления материалов Алексей Моргун и 28-летняя ассистентка этой кафедры Ольга Мусиенко.

"Мы приняли этот вызов и начали обсуждать, что нужно для того, чтобы сделать такой протез. Для ознакомления взяли швейцарский имплант "Zimmer". Впрочем, это только для понимания как выглядит и работает протез. Украинский аналог будет другим", — говорит Алексей.

В КПИ впервые разработают коленный протез для военных. Фото: Вечерний Киев

Сколько времени понадобится на изготовление

Киевские разработчики видят эндопротез меньше по размеру и весу, чем зарубежные коллеги. Поскольку "Zimmer" весит 760 граммов – это сильно нагружает колено.

Также в КПИ планируется произвести индивидуальный подбор импланта с помощью 3D-моделирования для каждого пациента.

В КПИ впервые разработают коленный протез для военных. Фото: Вечерний Киев

"Таким образом можно будет подобрать коленный имплант под конкретного пациента, сделав 3D-исследование. Потом инженер может подобрать ту форму протеза, которая будет подходить именно этому человеку. Дальше его заказывают на производстве, и в лучшем случае, через неделю эта важная деталь будет готова", — говорит Алексей.

Имплант будет изготовлен из титанового сплава. Для того, чтобы его сделать доскональным, специалистам понадобится ориентировочно три года.

Напомним, ранее мы писали, что трое украинских военных получили протезы за границей . Они выполняли боевые задания по разным направлениям — Северодонецк, Белогоровка и Николаевщина — получили ампутации разной степени тяжести, вместе прошли путь протезирования и реабилитации в Вашингтоне. Некоторые даже мечтают скорее вернуться в строй.