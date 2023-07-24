У столичному ВНЗ вперше розроблять колінний протез для військових

У КПІ вперше розроблять колінний протез для військових. Фото: Вечірній Київ

Студенти КПІ ім. Сікорського разом із викладачами понад чотири місяці тому почали створювати колінний протез для поранених військових. Адже попит на це величезний, до того ж процедура надто дороговартісна.

Про це повідомляє видання "Вечірній Київ".

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Колінний протез для військових

Зазначається, що в Україні немає виробника, який би виготовляв колінні протези, тому вимушені замовляти їх з-за кордону, що є дуже дороговартісним. Орієнтовна вартість тільки за протез — три тисячі євро.

Запити на таке хірургічне втручання збільшились через бойові травми.

У КПІ вперше розроблять колінний протез для військових. Фото: Вечірній Київ

Як проходить процедура

Щоб протез запрацював, у кістку забивається імплант з трьох елементів, один з яких — це штир. Його забивають в кістку й у такий протез триматиметься у колінному суглобі щонайменше 10 років.

У КПІ вперше розроблять колінний протез для військових. Фото: Вечірній Київ

Оскільки таких протезів немає в Україні, за їхню розробку взялись 20-річний вже четвертокурсник кафедри динаміки, міцності машин та опору матеріалів Олексій Моргун та 28-річна асистентка цієї кафедри Ольга Мусієнко.

"Ми прийняли цей виклик та почали обговорювати, що потрібно для того, щоби зробити такий протез. Для ознайомлення взяли швейцарський імплант "Zimmer". Утім це тільки для розуміння як виглядає та працює протез. Український аналог буде іншим", — говорить Олексій.

У КПІ вперше розроблять колінний протез для військових. Фото: Вечірній Київ

Скільки часу знадобиться на виготовлення

Київські розробники бачать ендопротез меншим за розміром та вагою, ніж закордонні колеги. Оскільки "Zimmer" важить 760 грамів — це сильно навантажує коліно.

Також у КПІ планують зробити індивідуальний підбір імпланту за допомогою 3D-моделювання для кожного пацієнта.

У КПІ вперше розроблять колінний протез для військових. Фото: Вечірній Київ

"Таким чином можна буде підібрати колінний імплант під конкретного пацієнта, зробивши 3D-дослідження. Опісля інженер може підібрати ту форму протеза, яка буде підходити саме цій людині. Далі його замовляють на виробництві, і в найкращому випадку, за тиждень ця важлива деталь буде готова", — каже Олексій.

Імплант буде виготовлений з титанового сплаву. На те, щоб його зробити доскональним, фахівцям знадобиться орієнтовно три роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що троє українських військових отримали протези за кордоном. Вони виконували бойові завдання на різних напрямках — Сєвєродонецьк, Білогорівка та Миколаївщина — отримали ампутації різного ступеня тяжкості, разом пройшли шлях протезування та реабілітації у Вашингтоні. Дехто з них навіть мріє швидше повернутись у стрій.