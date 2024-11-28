В Киеве сейчас работает ПВО, поэтому в городе слышны взрывы, пояснили в КОВА

Мобильные группы ПВО Украины. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В эти минуты в столице Украины слышны взрывы. Об этом сообщают мониторинговые каналы, а в Киеве объявлена воздушная тревога.

О причине взрывов сообщает КОВА.

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Объявления от КОВА. Фото: Скриншот

По информации Киевской областной военной администрации, в Киеве сейчас работают силы ПВО Украины. Все это из-за очередной атаки дронами-камикадзе со стороны российских оккупантов.

Киевские власти призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности и направляться к укрытиям.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обнародовал видео работы мобильных огневых групп ПВО по российским беспилотникам.

Также замглавы ГУР Вадим Скибицкий ответил, почему ВСУ до сих пор не ударили по производству шахедов в РФ.