У Києві зараз працює ППО, тому у місті чутні вибухи, пояснили в КОВА

Мобільні групи ППО України. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

В ці хвилини у столиці України чутні вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали, а у Києві оголошена повітряна тривога.

Про причину вибухів інформує КОВА.

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Оголошення від КОВА. Фото: Скриншот

За інформацією Київської обласної військової адміністрації, у Києві зараз працюють сили ППО України. Все це через чергову атаку дронами-камікадзе з боку російських окупантів.

Київська влада закликає мешканців не нехтувати правилами безпеки та прямувати до укриттів.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський оприлюднив відео роботи мобільних вогневих груп ППО по російських безпілотниках.

Також заступник голови ГУР Вадим Скібіцький відповів, чому ЗСУ досі не вдарили по виробництву шахедів у РФ.