В столице Украины работает ПВО из-за атаки российских дронов-камикадзе

Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Киеве звучит сирена воздушной тревоги. Местные власти призывают жителей столицы направляться в убежища.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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Сообщение от Виталия Кличко. Фото: Скриншот

Согласно информации военных, на город надвигаются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что сейчас во многих областях Украины зафиксированы атаки беспилотников РФ.

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Напомним, что в ночь на 12 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 60 из них, еще 34 были локально потеряны.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО. Сейчас лишь стоит вопрос, как их получить в кратчайшие сроки.