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В столице воздушная тревога — что летит на Киев

19 января 2025 00:31
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В столице Украины работает ПВО из-за атаки российских дронов-камикадзе
Мобильная группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Киеве звучит сирена воздушной тревоги. Местные власти призывают жителей столицы направляться в убежища.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

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В столице воздушная тревога - что летит на столицу - фото 1
Сообщение от Виталия Кличко. Фото: Скриншот

Согласно информации военных, на город надвигаются вражеские дроны-камикадзе "Шахед". Воздушные Силы ВС Украины сообщают, что сейчас во многих областях Украины зафиксированы атаки беспилотников РФ.

В столице воздушная тревога - что летит на столицу - фото 2
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Напомним, что в ночь на 12 января Россия запустила по Украине 94 ударных БпЛА и дроны-имитаторы. Силы ПВО сбили 60 из них, еще 34 были локально потеряны.

Также мы писали, что на днях президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что западные партнеры гарантированно передадут Украине 19 систем ПВО. Сейчас лишь стоит вопрос, как их получить в кратчайшие сроки.

Киев ПВО дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине атака беспилотник

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