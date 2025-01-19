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У столиці повітряна тривога — що летить на Київ

19 січня 2025 00:31
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У столиці України працює ППО через атаку російських дронів-камікадзе
Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Києві лунає сирена повітряної тривоги. Місцева влада закликає мешканців столиці прямувати у сховища. 

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

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У столиці повітряна тривога — що летить на столицю - фото 1
Повідомлення від Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією військових, на місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що зараз у багатьох областях України зафіксовані атаки безпілотників РФ.

У столиці повітряна тривога — що летить на столицю - фото 2
Заголовок

Нагадаємо, що у ніч проти 12 січня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА та дрони-імітатори. Сили ППО збили 60 з них, ще 34 було локаційно втрачено.

Також ми писали, що на днях президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО. Наразі лише стоїть питання, як їх отримати у найкоротші терміни.

Київ ППО дрон Шахід-136 повітряна тривога війна в Україні атака безпілотник

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