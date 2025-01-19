У столиці України працює ППО через атаку російських дронів-камікадзе

Мобільна група ППО ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві лунає сирена повітряної тривоги. Місцева влада закликає мешканців столиці прямувати у сховища.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко.

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Повідомлення від Віталія Кличка. Фото: Скриншот

Згідно з інформацією військових, на місто насуваються ворожі дрони-камікадзе "Шахед". Повітряні Сили ЗС України повідомляють, що зараз у багатьох областях України зафіксовані атаки безпілотників РФ.

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Нагадаємо, що у ніч проти 12 січня Росія запустила по Україні 94 ударні БпЛА та дрони-імітатори. Сили ППО збили 60 з них, ще 34 було локаційно втрачено.

Також ми писали, що на днях президент України Володимир Зеленський повідомив, що західні партнери гарантовано передадуть Україні 19 систем ППО. Наразі лише стоїть питання, як їх отримати у найкоротші терміни.