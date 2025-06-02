В Киеве загорелся DREAM yellow — что известно

Пожар. Фото: скриншот

В Киеве утром, 2 июня, в одном из торговых центров вспыхнул пожар. Возгорание произошло в помещении DREAM yellow, который расположен на Оболони. По сообщениям очевидцев, дым виден из разных частей района.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На место оперативно прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожарные работают над локализацией пожара и ликвидацией угрозы распространения огня. Информации о пострадавших пока не поступало.

Детали инцидента выясняются. Пока неизвестно, что именно стало источником возгорания, а также были ли посетители внутри помещения на момент возникновения пожара.

Напомним, в Харькове в результате дроновой атаки возник масштабный пожар.

Также СБУ показала видеокадры сильного пожара, на аэродромах в России после успешной атаки дронами.