У Києві загорівся DREAM yellow — що відомо

Пожежа. Фото: скриншот

У Києві вранці, 2 червня, в одному з торгівельних центрів спалахнула пожежа. Загоряння сталося у приміщенні DREAM yellow, що розташований на Оболоні. За повідомленнями очевидців, дим видно з різних частин району.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці працюють над локалізацією пожежі та ліквідацією загрози поширення вогню. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Деталі інциденту з’ясовуються. Поки що невідомо, що саме стало джерелом загоряння, а також чи були відвідувачі всередині приміщення на момент виникнення пожежі.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа.

Також СБУ показала відеокадри сильної пожежі, на аеродромах в Росії після успішної атаки дронами.