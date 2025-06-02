У Києві загорівся DREAM yellow — що відомо

У ТРЦ DREAM yellow у Києві сталася пожежа
У Києві вранці, 2 червня, в одному з торгівельних центрів спалахнула пожежа. Загоряння сталося у приміщенні DREAM yellow, що розташований на Оболоні. За повідомленнями очевидців, дим видно з різних частин району.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
У Києві горить ТРЦ DREAM yellow
На місце оперативно прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вогнеборці працюють над локалізацією пожежі та ліквідацією загрози поширення вогню. Інформації про постраждалих наразі не надходило.
Деталі інциденту з’ясовуються. Поки що невідомо, що саме стало джерелом загоряння, а також чи були відвідувачі всередині приміщення на момент виникнення пожежі.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок дронової атаки виникла масштабна пожежа.
Також СБУ показала відеокадри сильної пожежі, на аеродромах в Росії після успішної атаки дронами.
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