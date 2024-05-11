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В центре Броваров произошел взрыв — детали

11 мая 2024 21:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В центре Броваров произошел взрыв — детали
Скорая помощь. Иллюстративное фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Броварах Киевской области в субботу, 11 мая, произошел взрыв. В результате подрыва гранаты известно о двух раненых.

Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram.

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"В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет", примерно в 20:40 раздался взрыв", — говорится в сообщении.

взрыв гранаты в Броварах 11 мая
Место взрыва гранаты. Фото: соцсети

По предварительной информации, из-за взрыва были ранены два человека, один из них — сотрудник полиции. На месте работают правоохранители и медики. Выясняются подробности инцидента.

Внимание! Видео 18+ содержит чувствительные кадры.

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Скриншот сообщения Сапожко

Напомним, в Бориславе Львовской области на днях взорвалась граната. В результате полученных травм погиб 24-летний мужчина.

Также мы писали, что в полиции прокомментировали несчастный случай с подрывом гранаты во Львовской области.

взрыв
граната
Киевская область
боеприпасы
Бровары

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