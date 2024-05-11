В центре Броваров произошел взрыв — детали
В Броварах Киевской области в субботу, 11 мая, произошел взрыв. В результате подрыва гранаты известно о двух раненых.
Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко в Telegram.
Взрыв гранаты в Броварах
"В центре Броваров, на бульваре Независимости, в районе магазина "Червоний маркет", примерно в 20:40 раздался взрыв", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, из-за взрыва были ранены два человека, один из них — сотрудник полиции. На месте работают правоохранители и медики. Выясняются подробности инцидента.
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Напомним, в Бориславе Львовской области на днях взорвалась граната. В результате полученных травм погиб 24-летний мужчина.
Также мы писали, что в полиции прокомментировали несчастный случай с подрывом гранаты во Львовской области.
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