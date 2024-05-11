У центрі Броварів стався вибух — деталі

Швидка допомога. Ілюстративне фото: EPA

У Броварах Київської області в суботу, 11 травня, стався вибух. Внаслідок підриву гранати відомо про двох поранених.

Про це повідомив мер міста Ігор Сапожко у Telegram.

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Вибух гранати у Броварах

"У центрі Броварів, на бульварі Незалежності, в районі магазину "Червоний маркет", приблизно о 20:40 пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

Місце вибуху гранати. Фото: соцмережі

За попередньою інформацією, через вибух було поранено двох людей, один з них — співробітник поліції. На місці працюють правоохоронці та медики. Наразі з'ясовуються подробиці інциденту.

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Скриншот допису Сапожка

Нагадаємо, у Бориславі Львівської області днями вибухнула граната. Внаслідок отриманих травм загинув 24-річний чоловік.

Також ми писали, що у поліції прокоментували нещасний випадок з підривом гранати на Львівщині.