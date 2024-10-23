Ограбление ювелирки в центре Киева — мужчина получил приговор суда

Ювелирный магазин. Фото: полиция Киева

В Киеве ранее судимый мужчина обокрал ювелирный магазин. Преступник прятался в квартире своей знакомой.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

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Детали дела

В материалах дела указано, что фигурант зашел в магазин ювелирных изделий под видом покупателя. В момент, когда работники магазина отвлеклись, мужчина из витрины стащил золотую цепочку стоимостью более 178 000 гривен. Впоследствии вор сдал украшение в ломбард.

Преступником оказался 43-летний киевлянин, уже неоднократно судимый за мошенничество и другие уголовные деяния. После кражи мужчина прятался в Соломенском районе столицы в квартире знакомой, где его и задержали сотрудники полиции.

Решение суда

Печерский районный суд Киева назначил обвиняемому наказание в виде пяти лет и трех месяцев лишения свободы.

Мужчина, который ограбил ювелирку. Фото: полиция Киева

Напомним, работник порта в Черноморске нашел себе дополнительный заработок, создав в городе нелегальный игровой зал. Подпольное казино разоблачили правоохранители, а организатору придется платить немалый штраф.

А житель Кременчуга Полтавской области убил прохожего и пытался лишить жизни еще одного человека. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.