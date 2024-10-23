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У центрі Києва чоловік обікрав ювелірний магазин — яке покарання призначив суд

23 жовтня 2024 15:11
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Пограбування ювелірки у центрі Києва — чоловік отримав судовий вирок
Ювелірна крамниця. Фото: поліція Києва
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві раніше судимий чоловік обікрав ювелірний магазин. Злочинець переховувався у квартирі своєї знайомої.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Деталі справи

У матеріалах справи вказано, що фігурант зайшов до магазину ювелірних виробів під виглядом покупця. У момент, коли працівники магазину відволіклись, чоловік з вітрини поцупив золотий ланцюжок вартістю понад 178 000 гривень. Згодом крадій здав прикрасу до ломбарду.

Злочинцем виявився 43-річний киянин, який вже неодноразово був судимий за шахрайство та інші кримінальні діяння. Після крадіжки чоловік переховувався у Солом’янському районі столиці в квартирі знайомої, де його і затримали працівники поліції.

Рішення суду

Печерський районний суд міста Києва призначив обвинуваченому покарання у вигляді п'яти років та трьох місяців позбавлення волі.

Пограбування ювелірки Київ
Чоловік, який пограбував ювелірку. Фото: поліція Києва

Нагадаємо, працівник порту у Чорноморську знайшов собі додатковий заробіток, створивши у місті нелегальний ігровий зал. Підпільне казино викрили правоохоронці, а організатору доведеться платити чималий штраф. 

А житель Кременчука Полтавської області вбив перехожого та намагався позбавити життя ще одну людину. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

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