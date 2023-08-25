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В центре Киева горел жилой дом: что известно

25 августа 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В центре Киева горел жилой дом: что известно
Пожар в Печерском районе Киева. Фото: ГСЧС Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В пятницу, 25 августа около полудня в службу экстренного реагирования 101 поступил сигнал о возгорании в районе Печерска. Пламя охватило жилое помещение на верхнем этаже трехэтажного дома и быстро распространилось на кровлю.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Сообщается, что пламя охватило жилое помещение на верхнем этаже трехэтажного дома и быстро распространилось на кровлю. В ходе операции по тушению сотрудниками спасательной службы из здания были безопасно выведены 6 жителей, при этом одному из них потребовалась медицинская помощь.

Пожар
Пожар в Киеве 25 августа. Фото: ГСЧС Украины

К 15:37 пожар удалось привести под контроль, а в 15:55 он был полностью потушен на общем пространстве в 1000 кв. м.

На месте происшествия были задействованы 68 профессиональных пожарных и 17 машин, включая основные и специализированные автомобили.

Сейчас правоохранительные органы определяют причину произошедшего инцидента.

ГСЧС Украины
Пожар в Киеве 25 августа. Фото: ГСЧС Украины
ГСЧС Украины
Пожар в Киеве 25 августа. Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что на Гавайях бушуют сильные лесные пожары, унесшие жизни по меньшей мере 115 человек. Еще от 500 до 1000 человек считаются пропавшими без вести.

Также мы сообщали, что на территории Андреевского лесничества Николаевской области вновь возник масштабный пожар. В этот раз огонь охватил значительную площадь и распространился на лесные насаждения.

 

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