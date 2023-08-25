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У центрі Києва горів житловий будинок: що відомо

25 серпня 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У центрі Києва горів житловий будинок: що відомо
Пожежа у Печерському районі Києва. Фото: ДСНС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 25 серпня близько полудня до служби екстреного реагування 101 надійшов сигнал про спалах у районі Печерська. Полум'я охопило житлове приміщення на верхньому поверсі триповерхового будинку та швидко поширилося на покрівлю.

Про це повідомляє ДСНС України.

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Повідомляється, що полум'я охопило житлове приміщення на верхньому поверсі триповерхового будинку та швидко поширилося на покрівлю. У ході операції з гасіння співробітниками рятувальної служби з будівлі було безпечно виведено 6 мешканців, при цьому одному з них була потрібна медична допомога.

Пожежа
Пожежа у Києві 25 серпня. Фото: ДСНС України

До 15:37 пожежу вдалося привести під контроль, а о 15:55 вона була повністю загашена на загальному просторі в 1000 кв. м.

На місці події було залучено 68 професійних пожежників та 17 машин, включаючи основні та спеціалізовані автомобілі.

Наразі правоохоронні органи визначають причину інциденту.

ДСНС України
Пожежа у Києві 25 серпня. Фото: ДСНС України
ДСНС України
Пожежа у Києві 25 серпня. Фото: ДСНС України

Нагадаємо, що на Гаваях вирують сильні лісові пожежі, які забрали життя щонайменше 115 людей. Ще від 500 до 1000 людей вважаються зниклими безвісти.

Також ми повідомляли, що на території Андріївського лісництва Миколаївської області знову виникла масштабна пожежа. На цей раз вогонь охопив значну площу і поширився на лісові насадження.

 

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