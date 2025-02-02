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В центре Киева люди вышли на акцию Free Azov — фото и видео

2 февраля 2025 13:35
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Акция Free Azov — в Киеве сотни людей вышли на митинг в Киеве
Участники акции. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В субботу, 2 февраля, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сотни людей — родные пленных, ветераны, волонтеры и неравнодушные киевляне — собрались, чтобы привлечь внимание к судьбе защитников, которые остаются в неволе.

Акція на підтримку полонених у Києві
Девушка вышла на акцию с собачкой. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Люди держали в руках флаги, плакаты с именами пленных и лозунги о необходимости их освобождения.

Акція на підтримку полонених Free Azov у Києві
К акции присоединились и автомобилисты. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Участники акции говорят, что подобные мероприятия призваны напомнить миру о тех, кто месяцами, а то и годами остается в плену. Они призвали не прекращать давление на Россию и активизировать переговоры по обмену.

Акція у Києві
Участники акции вышли в поддержку пленных бойцов Азова. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Фото пленных воинов. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Ранее мы писали, что 1 февраля во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.

А 26 января в нескольких городах Украины проходили акции в поддержку военнопленных.

Киев акция военные пленные война в Украине
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