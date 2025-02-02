Акция Free Azov — в Киеве сотни людей вышли на митинг в Киеве

В центре Киева люди вышли на акцию Free Azov — фото и видео
В субботу, 2 февраля, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Акция Free Azov в Киеве
Сотни людей — родные пленных, ветераны, волонтеры и неравнодушные киевляне — собрались, чтобы привлечь внимание к судьбе защитников, которые остаются в неволе.
Люди держали в руках флаги, плакаты с именами пленных и лозунги о необходимости их освобождения.
Участники акции говорят, что подобные мероприятия призваны напомнить миру о тех, кто месяцами, а то и годами остается в плену. Они призвали не прекращать давление на Россию и активизировать переговоры по обмену.
Ранее мы писали, что 1 февраля во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.
А 26 января в нескольких городах Украины проходили акции в поддержку военнопленных.
Читайте Новини.LIVE!