Акция Free Azov — в Киеве сотни людей вышли на митинг в Киеве

Участники акции. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

В субботу, 2 февраля, возле Оперного театра в Киеве состоялась масштабная акция в поддержку украинских военнопленных. Люди в очередной раз вышли на акцию Free Azov.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Сотни людей — родные пленных, ветераны, волонтеры и неравнодушные киевляне — собрались, чтобы привлечь внимание к судьбе защитников, которые остаются в неволе.

Девушка вышла на акцию с собачкой. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Люди держали в руках флаги, плакаты с именами пленных и лозунги о необходимости их освобождения.

К акции присоединились и автомобилисты. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Участники акции говорят, что подобные мероприятия призваны напомнить миру о тех, кто месяцами, а то и годами остается в плену. Они призвали не прекращать давление на Россию и активизировать переговоры по обмену.

Участники акции вышли в поддержку пленных бойцов Азова. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Фото пленных воинов. Фото: Галина Остаповец / Новини.LIVE

Ранее мы писали, что 1 февраля во Львове в центре города собрались сотни людей, чтобы напомнить о воинах, которые до сих пор находятся в России.

А 26 января в нескольких городах Украины проходили акции в поддержку военнопленных.