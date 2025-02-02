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У центрі Києва люди вийшли на акцію Free Azov — фото та відео

2 лютого 2025 13:35
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Акція Free Azov — у Києві сотні людей вийшли на мітинг
Учасники акції. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У суботу, 2 лютого, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Акція Free Azov у Києві

Сотні людей — рідні полонених, ветерани, волонтери та небайдужі кияни — зібралися, щоб привернути увагу до долі захисників, які залишаються в неволі.

Акція на підтримку полонених у Києві
Дівчина вийшла на акцію з песиком.  Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Люди тримали в руках прапори, плакати з іменами полонених та гасла про необхідність їхнього звільнення.

Акція на підтримку полонених Free Azov у Києві
До акції долучились і автомобілісти.  Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Учасники акції кажуть, що подібні заходи покликані нагадати світові про тих, хто місяцями, а то й роками залишається в полоні. Вони закликали не припиняти тиснути на Росію та активізувати переговори щодо обміну.

Акція у Києві
Учасники акції вийшли на підтримку полонених бійців Азову.  Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених у Києві
Фото полонених воїнів. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Раніше ми писали, що 1 лютого у Львові у центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.

 А 26 січня у кількох містах України проходили акції на підтримку військовополонених.

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