Акція Free Azov — у Києві сотні людей вийшли на мітинг

Учасники акції. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

У суботу, 2 лютого, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Сотні людей — рідні полонених, ветерани, волонтери та небайдужі кияни — зібралися, щоб привернути увагу до долі захисників, які залишаються в неволі.

Дівчина вийшла на акцію з песиком. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Люди тримали в руках прапори, плакати з іменами полонених та гасла про необхідність їхнього звільнення.

До акції долучились і автомобілісти. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Учасники акції кажуть, що подібні заходи покликані нагадати світові про тих, хто місяцями, а то й роками залишається в полоні. Вони закликали не припиняти тиснути на Росію та активізувати переговори щодо обміну.

Учасники акції вийшли на підтримку полонених бійців Азову. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Фото полонених воїнів. Фото: Галина Остаповець / Новини.LIVE

Раніше ми писали, що 1 лютого у Львові у центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.

А 26 січня у кількох містах України проходили акції на підтримку військовополонених.