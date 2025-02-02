Акція Free Azov — у Києві сотні людей вийшли на мітинг

У центрі Києва люди вийшли на акцію Free Azov — фото та відео
У суботу, 2 лютого, біля Оперного театру в Києві відбулася масштабна акція на підтримку українських військовополонених. Люди вкотре вийшли на акцію Free Azov.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Акція Free Azov у Києві
Сотні людей — рідні полонених, ветерани, волонтери та небайдужі кияни — зібралися, щоб привернути увагу до долі захисників, які залишаються в неволі.
Люди тримали в руках прапори, плакати з іменами полонених та гасла про необхідність їхнього звільнення.
Учасники акції кажуть, що подібні заходи покликані нагадати світові про тих, хто місяцями, а то й роками залишається в полоні. Вони закликали не припиняти тиснути на Росію та активізувати переговори щодо обміну.
Раніше ми писали, що 1 лютого у Львові у центрі міста зібралися сотні людей, аби нагадати про воїнів, які досі перебувають у Росії.
А 26 січня у кількох містах України проходили акції на підтримку військовополонених.
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