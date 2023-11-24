В центре Киева на ходу загорелся электроскутер

Сотрудник полиции тушит электроскутер в центре Киева. Фото: скриншот

На улице в центре Киева горел электроскутер. Это произошло в пятницу, 24 ноября.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины.

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В центре Киева горел электроскутер

Сообщается, что сегодня на бульваре Шевченко произошло необычное событие. Полицейские из батальона по обеспечению сопровождения Департамента патрульной полиции заметили электроскутер, который внезапно загорелся во время движения.

Инспекторы Олег Слободян и Станислав Барило быстро среагировали. Они увели водителя на безопасное расстояние, взяли огнетушитель и начали борьбу с огнем. Вскоре, к ним на помощь пришли и прохожие, а вскоре на место приехали и спасатели.

Примечательно, что за короткое время пожар удалось потушить.

Напомним, что в городе Украинка Киевской области нетрезвый водитель автомобиля Hummer не справился с управлением и столкнулся с фасадом дома. Правоохранители обнаружили, что содержание алкоголя в крови водителя составил 2,03 промилле.