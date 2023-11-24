У центрі Києва на ходу загорівся електроскутер

Співробітник поліції гасить електроскутер у центрі Києва. Фото: скриншот

На вулиці в центрі Києва горів електроскутер. Це сталося у п'ятницю, 24 листопада.

Про це повідомляє патрульна поліція України.

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У центрі Києва горів електроскутер

Повідомляється, що сьогодні на бульварі Шевченка сталася незвичайна подія. Поліцейські з батальйону із забезпечення супроводу Департаменту патрульної поліції помітили електроскутер, який раптово спалахнув під час руху.

Інспектори Олег Слободян та Станіслав Барило швидко зреагували. Вони відвели водія на безпечну відстань, взяли вогнегасник та розпочали боротьбу з вогнем. Незабаром до них на допомогу прийшли й перехожі, а незабаром на місце приїхали рятувальники.

За короткий час пожежу вдалося загасити.

Нагадаємо, що у місті Українка Київської області нетверезий водій автомобіля Hummer не впорався з керуванням та зіткнувся з фасадом будинку. Правоохоронці виявили, що вміст алкоголю в крові водія становив 2,03 проміле.