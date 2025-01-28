Стрельба в кафе в Киеве 28 января, есть раненый — что известно о нападавшем

В центре Киева произошла стрельба — что известно
Во вторник, 28 января, в центре Киева произошла стрельба в одном из кафе. Есть раненый.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram.
Стрельба в кафе
Правоохранители отметили, что информация о стрельбе поступила полицейским около 16:20.
"Между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины", — говорится в сообщении.
В полиции добавили, что стрелок скрылся с места происшествия, и сейчас продолжаются его поиски. Пострадавшего с легкими ранениями госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.
"На месте работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства выясняются, решается вопрос о правовой квалификации", — подытожили правоохранители.
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