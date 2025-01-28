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В центре Киева произошла стрельба — что известно

28 января 2025 17:47
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Стрельба в кафе в Киеве 28 января, есть раненый — что известно о нападавшем
Правоохранители работают в кафе, где произошла стрельба. Фото: полиция Киева
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 28 января, в центре Киева произошла стрельба в одном из кафе. Есть раненый.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram.

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Правоохранители отметили, что информация о стрельбе поступила полицейским около 16:20.

"Между 68-летним посетителем заведения и другими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из участников, предварительно из травматического оружия, произвел несколько выстрелов в сторону пожилого мужчины", — говорится в сообщении.

Стрельба в Киеве 28 января
Следственные действия. Фото: полиция Киева

В полиции добавили, что стрелок скрылся с места происшествия, и сейчас продолжаются его поиски. Пострадавшего с легкими ранениями госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

"На месте работает следственно-оперативная группа и наряды полиции. Все обстоятельства выясняются, решается вопрос о правовой квалификации", — подытожили правоохранители.

В кафе в Киеве произошла стрельба 28 января
Криминалисты работают на месте стрельбы. Фото: полиция Киева

Ранее в Черкассах возле одного из парков произошла стрельба. Несколько человек получили ранения.

Также мы писали, что в Тернополе неизвестные стреляли по церковному учреждению. В полиции рассказали детали.

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