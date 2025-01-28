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У центрі Києва сталася стрілянина — що відомо

28 січня 2025 17:47
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Стрілянина в кафе у Києві 28 січня, є поранений — що відомо про нападника
Правоохоронці працюють у кафе, де сталася стрілянина. Фото: поліція Києва
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У вівторок, 28 січня, у центрі Києва сталася стрілянина в одному з кафе. Є поранений.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.

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Правоохоронці зазначили, що інформація про стрілянину надійшла поліцейським близько 16:20. 

"Між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Стрілянина у Києві 28 січня
Слідчі дії. Фото: поліція Києва

У поліції додали, що стрілок втік із місця події, і наразі тривають його пошуки. Постраждалого з легкими пораненнями госпіталізували, його життю нічого не загрожує.

"На місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації", — підсумували правоохоронці.

У кафе в Києві сталася стрілянина 28 січня
Криміналісти працюють на місці стрілянини. Фото: поліція Києва

Раніше у Черкасах біля одного з парків сталася стрілянина. Кілька людей отримали поранення.

Також ми писали, що у Тернополі невідомі стріляли по церковній установі. У поліції розповіли деталі.

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