Стрілянина в кафе у Києві 28 січня, є поранений — що відомо про нападника

У центрі Києва сталася стрілянина — що відомо
У вівторок, 28 січня, у центрі Києва сталася стрілянина в одному з кафе. Є поранений.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва у Telegram.
Стрілянина в кафе
Правоохоронці зазначили, що інформація про стрілянину надійшла поліцейським близько 16:20.
"Між 68-річним відвідувачем закладу та іншими громадянами відбувся конфлікт, у ході якого один з учасників, попередньо з травматичної зброї, здійснив декілька пострілів у бік літнього чоловіка", — йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що стрілок втік із місця події, і наразі тривають його пошуки. Постраждалого з легкими пораненнями госпіталізували, його життю нічого не загрожує.
"На місці працює слідчо-оперативна група та наряди поліції. Всі обставини з’ясовуються, вирішується питання щодо правової кваліфікації", — підсумували правоохоронці.
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