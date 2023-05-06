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В центре Киева образовался огромный "гейзер" из-за прорыва водопровода

6 мая 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В центре Киева образовался огромный "гейзер" из-за прорыва водопровода
Улица Большая Васильковская. Фото: ТиКиїв
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 6 мая, в центре Киева прорвало водопровод. Инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

Об этом сообщает ТиКиїв.

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В сообщении говорится, что напор воды насколько сильный, что соседний дом превратился на Ниагарский водопад. 

На опубликованном фото видно, что напор настолько сильный, что "гейзер" из воды поднимается выше многоэтажного здания.

Большая Васильковская
Улица Большая Васильковская. Фото: Google Maps

Напомним, что в Оболонском районе столицы прорвало трубу. Проезжую часть и тротуар частично залило водой. Авария произошла на улице Героев Сталинграда.

Также в Киеве прорвало водопровод в районе станции метро "Демеевская", в результате чего движение было ограничено. На месте порыва образовался "гейзер".

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