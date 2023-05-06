У центрі Києва утворився величезний "гейзер" через прорив водопроводу
У суботу, 6 травня, у центрі Києва прорвало водогін. Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.
Про це повідомляє ТиКиїв.
Прорив водопроводу у центрі Києва
У повідомленні йдеться, що натиск води наскільки сильний, що сусідній будинок перетворився на Ніагарський водоспад.
На опублікованому фото видно, що натиск настільки сильний, що "гейзер" з води підіймається вище за багатоповерхову будівлю.
Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці прорвало трубу. Проїжджу частину та тротуар частково залило водою. Аварія сталася на вулиці Героїв Сталінграда.
Також у Києві прорвало водогін у районі станції метро "Деміївська", внаслідок чого рух був обмежений. На місці пориву утворився "гейзер".