У центрі Києва утворився величезний "гейзер" через прорив водопроводу

Вулиця Велика Васильківська. Фото: ТиКиїв

У суботу, 6 травня, у центрі Києва прорвало водогін. Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.

Про це повідомляє ТиКиїв.

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У повідомленні йдеться, що натиск води наскільки сильний, що сусідній будинок перетворився на Ніагарський водоспад.

На опублікованому фото видно, що натиск настільки сильний, що "гейзер" з води підіймається вище за багатоповерхову будівлю.

Вулиця Велика Васильківська. Фото: Google Maps

Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці прорвало трубу. Проїжджу частину та тротуар частково залило водою. Аварія сталася на вулиці Героїв Сталінграда.

Також у Києві прорвало водогін у районі станції метро "Деміївська", внаслідок чого рух був обмежений. На місці пориву утворився "гейзер".