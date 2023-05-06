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У центрі Києва утворився величезний "гейзер" через прорив водопроводу

6 травня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У центрі Києва утворився величезний "гейзер" через прорив водопроводу
Вулиця Велика Васильківська. Фото: ТиКиїв
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У суботу, 6 травня, у центрі Києва прорвало водогін. Інцидент стався на вулиці Велика Васильківська.

Про це повідомляє ТиКиїв.

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У повідомленні йдеться, що натиск води наскільки сильний, що сусідній будинок перетворився на Ніагарський водоспад.

На опублікованому фото видно, що натиск настільки сильний, що "гейзер" з води підіймається вище за багатоповерхову будівлю.

Велика Васильківська
Вулиця Велика Васильківська. Фото: Google Maps

Нагадаємо, що в Оболонському районі столиці прорвало трубу. Проїжджу частину та тротуар частково залило водою. Аварія сталася на вулиці Героїв Сталінграда.

Також у Києві прорвало водогін у районі станції метро "Деміївська", внаслідок чого рух був обмежений. На місці пориву утворився "гейзер".

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