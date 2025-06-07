В Киеве состоялась акция в поддержку пленных

В центре Киева состоялась акция в поддержку пленных — фото
В субботу, 7 июня, в Киеве состоялась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Киевляне и гости столицы вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.
Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.
Акция в поддержку пленных и пропавших без вести
В Киеве, 7 июня, на Майдане Независимости состоялась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих.
Организаторами акции выступило сообщество родных пропавших без вести и пленных военных 32 отдельной механизированной бригады, которая находится в составе Сухопутных войск Украины.
Как рассказала координатор акции Людмила Бахмат, цель акции — донести до всех, что эти люди не просто статистика, они имеют имена, лица и истории.
"Мы призываем всех присоединиться к нам в этот важный день, чтобы вместе поддержать тех, кто ждет возвращения своих близких", — отметила координатор акции.
Одна из участниц акции Ирина рассказала, что уже почти год не видела своего мужа. Женщина вышла на акцию "Наши еще не дома", чтобы напомнить о пропавших без вести и пленных бойцах.
Жены бойцов 32 ОМБр также ждут своих мужей дома и верят, что они живы.
Напомним, что недавно в Одессе провели традиционную акцию "Колокол памяти" у мемориала "Борцам за Украину" в сквере "Славы и Свободы".
Также во Львове состоялась акция в поддержку пленных "Не молчи! Плен убивает".
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