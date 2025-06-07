В Киеве состоялась акция в поддержку пленных

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 июня, в Киеве состоялась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих ВСУ. Киевляне и гости столицы вышли на улицы города, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор не вернулись домой из российского плена.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места события.

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Акция в поддержку пленных и пропавших без вести

В Киеве, 7 июня, на Майдане Независимости состоялась мирная акция "Наши еще не дома" в поддержку пропавших без вести и пленных украинских военнослужащих.

Организаторами акции выступило сообщество родных пропавших без вести и пленных военных 32 отдельной механизированной бригады, которая находится в составе Сухопутных войск Украины.

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Как рассказала координатор акции Людмила Бахмат, цель акции — донести до всех, что эти люди не просто статистика, они имеют имена, лица и истории.

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

"Мы призываем всех присоединиться к нам в этот важный день, чтобы вместе поддержать тех, кто ждет возвращения своих близких", — отметила координатор акции.

Одна из участниц акции Ирина рассказала, что уже почти год не видела своего мужа. Женщина вышла на акцию "Наши еще не дома", чтобы напомнить о пропавших без вести и пленных бойцах.

Жены бойцов 32 ОМБр также ждут своих мужей дома и верят, что они живы.

Акция в поддержку пленных и пропавших без вести в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что недавно в Одессе провели традиционную акцию "Колокол памяти" у мемориала "Борцам за Украину" в сквере "Славы и Свободы".

Также во Львове состоялась акция в поддержку пленных "Не молчи! Плен убивает".