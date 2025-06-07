У Києві відбулася акція на підтримку полонених

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 червня, у Києві відбулася мирна акція "Наші ще не вдома" на підтримку зниклих безвісти та полонених військовослужбовців ЗСУ. Кияни та гості столиці вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які досі не повернулися додому з російського полону.

Про це повідомляють Новини.LIVE з місця події.

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Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти

У Києві, 7 червня, на Майдані Незалежності відбулася мирна акція "Наші ще не вдома" на підтримку зниклих безвісти та полонених українських військовослужбовців.

Організаторами акції виступила спільнота рідних зниклих безвісти та полонених військових 32 окремої механізованої бригади, котра знаходиться у складі Сухопутних військ України.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Новини.LIVE

Як розповіла координаторка акції Людмила Бахмат, мета акції — донести до всіх, що ці люди не просто статистика, вони мають імена, обличчя та історії.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Новини.LIVE

"Ми закликаємо всіх приєднатися до нас у цей важливий день, щоб разом підтримати тих, хто чекає на повернення своїх близьких", — наголосила координаторка акції.

Одна з учасниць акції Ірина розповіла, що вже майже рік не бачила свого чоловіка. Жінка вийшла на акцію "Наші ще не вдома", аби нагадати про зниклих безвісти та полонених бійців.

Дружини бійців 32 ОМБр також чекають своїх чоловіків вдома і вірять, що вони живі.

Акція на підтримку полонених та зниклих безвісти у Києві. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі провели традиційну акцію "Дзвін пам'яті" біля меморіалу "Борцям за Україну" у сквері "Слави і Волі".

Також у Львові відбулась акція на підтримку полонених "Не мовчи! Полон вбиває".