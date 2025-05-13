В Киеве открыли выставку ко Дню памяти жертв геноцида крымских татар

Экспозиция "Все ради Крыма". Фото: скриншот

В Киеве на Майдане Независимости открыли экспозиция "Все ради Крыма". Она приурочена ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн в эфире День.LIVE во вторник, 13 мая.

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Экспозиция "Все ради Крыма"

На открытии выставки присутствовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

На полотнах воспроизведена история крымскотатарского народа — от его становления и создания Крымского ханства в XV веке до событий аннексии в 2014 году.

Кроме того, один из баннеров посвящен писателю и культурному деятелю Исмаилу Гаспринскому. Он призывал к единству в мыслях, языке и делах.

Напомним, представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук заявил, что приоритетом для Сил обороны является уничтожение российской ПВО в Крыму.

Кроме того, из-за регулярных ударов по военной инфраструктуре в Крыму многие переселенцы из России начали покидать полуостров.