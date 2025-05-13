Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Київ У центрі Києва відкрилась експозиція "Все заради Криму"

У центрі Києва відкрилась експозиція "Все заради Криму"

Ua en ru
Дата публікації: 13 травня 2025 17:37
У Києві відкрили виставку до Дня памʼяті жертв геноциду кримських татар
Експозиція "Все заради Криму". Фото: скриншот

У Києві на Майдані Незалежності відкрили експозиція "Все заради Криму". Вона присвячена до Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 травня.

Реклама
Читайте також:

Експозиція "Все заради Криму"

На відкритті виставки був присутній голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

На полотнах відтворено історію кримськотатарського народу — від його становлення та створення Кримського ханства у XV столітті до подій анексії у 2014 році.

Крім того, один з банерів присвячений письменнику та культурному діячу Ісмаїлу Гаспринському. Він закликав до єдності в думках, мові та справах.

Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що пріоритетом для Сил оборони є знищення російської ППО в Криму.

Крім того, через регулярні удари по військовій інфраструктурі в Криму багато переселенців з Росії почали залишати півострів.

Київ Крим виставки пам'ять Майдан Незалежності
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /