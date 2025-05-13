У Києві відкрили виставку до Дня памʼяті жертв геноциду кримських татар

У центрі Києва відкрилась експозиція "Все заради Криму"
У Києві на Майдані Незалежності відкрили експозиція "Все заради Криму". Вона присвячена до Дня памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн в ефірі День.LIVE у вівторок, 13 травня.
Експозиція "Все заради Криму"
На відкритті виставки був присутній голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
На полотнах відтворено історію кримськотатарського народу — від його становлення та створення Кримського ханства у XV столітті до подій анексії у 2014 році.
Крім того, один з банерів присвячений письменнику та культурному діячу Ісмаїлу Гаспринському. Він закликав до єдності в думках, мові та справах.
Нагадаємо, речник Української добровольчої армії Сергій Братчук заявив, що пріоритетом для Сил оборони є знищення російської ППО в Криму.
Крім того, через регулярні удари по військовій інфраструктурі в Криму багато переселенців з Росії почали залишати півострів.
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