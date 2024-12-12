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В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона

12 декабря 2024 21:43
Катерина Османская - Редактор
Атака БПЛА 12 декабря – что известно об обстреле Киева
Работники ГСЧС. Иллюстративное фото: Сергей Крук
Катерина Османская - Редактор

Вечером 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину. Обломки беспилотников рухнули в центре Киева.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Атака на Киев 12 декабря

"Обломки вражеского БПЛА упали в центре столицы — в Печерском районе", — написал Кличко.

Он добавил, что еще один БПЛА заходит с левого берега в сторону центральной части города.

В КМВА в свою очередь уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.

Также в ведомстве напомнили, что воздушная тревога в столице из-за атаки вражеских дронов на 21:40 продолжается, поэтому жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях до отбоя.

В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона - фото 2
Пост КМВА. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 12 декабря

Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, утром атакуют Украину ударными беспилотниками. Их фиксируют в ряде регионов страны.

Враждебные БПЛА в основном фиксируют в восточной, северной и центральной части страны.

В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона - фото 3
Карта воздушных тревог 12 декабря. Фото: скриншот

Напомним, между тем в Крыму также прогремели мощные взрывы, очевидцы говорят об остановке работы морского пассажирского транспорта.

Также взрывы раздавались и в Курске, местные жители выложили в соцсети видео момента.

Виталий Кличко Киев беспилотники воздушная тревога дроны война в Украине

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