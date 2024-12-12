Атака БПЛА 12 декабря – что известно об обстреле Киева

В центре Киева упали обломки вражеского ударного дрона
Вечером 12 декабря Россия в очередной раз атаковала Украину. Обломки беспилотников рухнули в центре Киева.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Атака на Киев 12 декабря
"Обломки вражеского БПЛА упали в центре столицы — в Печерском районе", — написал Кличко.
Он добавил, что еще один БПЛА заходит с левого берега в сторону центральной части города.
В КМВА в свою очередь уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет.
Также в ведомстве напомнили, что воздушная тревога в столице из-за атаки вражеских дронов на 21:40 продолжается, поэтому жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях до отбоя.
Воздушная тревога в Украине 12 декабря
Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, утром атакуют Украину ударными беспилотниками. Их фиксируют в ряде регионов страны.
Враждебные БПЛА в основном фиксируют в восточной, северной и центральной части страны.
Напомним, между тем в Крыму также прогремели мощные взрывы, очевидцы говорят об остановке работы морского пассажирского транспорта.
Также взрывы раздавались и в Курске, местные жители выложили в соцсети видео момента.
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