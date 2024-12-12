Атака БПЛА 12 грудня - що відомо про обстріл Києва

Працівники ДСНС. Ілюстративне фото: Сергій Крук

Ввечері 12 грудня Росія вкотре атакувала Україну. Уламки безпілотників впали в центрі Києва.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Пост Кличка. Фото: скриншот

Атака на Київ 12 грудня

"Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці — в Печерському районі", — написав Кличко.

Він додав, що ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста.

У КМВА, своєю чергою, уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Також у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів станом на 21:40 триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.

Пост КМВА. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 12 грудня

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, зранку атакують Україну ударними безпілотниками. Їх фіксують у низці регіонів країни.

Ворожі БпЛА переважно фіксують у східній, північній та центральній частині країни.

Карта повітряних тривог 12 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, тим часом у Криму також пролунали потужні вибухи, очевидці кажуть про зупинку роботи морського пасажирського транспорту.

Також вибухи лунали й у Курську, місцеві мешканці виклали у соцмережі відео моменту.