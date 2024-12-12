Атака БПЛА 12 грудня - що відомо про обстріл Києва

У центрі Києва впали уламки ворожого ударного дрона
Ввечері 12 грудня Росія вкотре атакувала Україну. Уламки безпілотників впали в центрі Києва.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Атака на Київ 12 грудня
"Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці — в Печерському районі", — написав Кличко.
Він додав, що ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста.
У КМВА, своєю чергою, уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Також у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів станом на 21:40 триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.
Повітряна тривога в Україні 12 грудня
Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, зранку атакують Україну ударними безпілотниками. Їх фіксують у низці регіонів країни.
Ворожі БпЛА переважно фіксують у східній, північній та центральній частині країни.
Нагадаємо, тим часом у Криму також пролунали потужні вибухи, очевидці кажуть про зупинку роботи морського пасажирського транспорту.
Також вибухи лунали й у Курську, місцеві мешканці виклали у соцмережі відео моменту.
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