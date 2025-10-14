Видео
Україна
В центре Киева пропал свет — что произошло

В центре Киева пропал свет — что произошло

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 20:24
В центре Киева пропал свет 14 октября - что произошло
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 14 октября, в нескольких районах Киева исчезло электроснабжение. Жители Соломенского, Голосеевского, Печерского районов и центральной части города сообщают об отсутствии света в домах и на улицах.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Отключение света в Киеве

Из-за перебоев с электроснабжением в столичном метро также наблюдаются проблемы: на некоторых станциях полная темнота, а движение поездов частично затруднено.

Пассажиры делятся фото и видео темных платформ, отмечая, что ситуация вызывает значительные неудобства во время поездок.

В центре Киева пропал свет — что произошло - фото 1
Отключение света в Киеве. Фото: Новости.LIVE

В КГГА назвали причину отключения света

"В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы", — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.

В центре Киева пропал свет — что произошло - фото 2
Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, что в нескольких областях Украины сегодня, вечером, ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.

Ранее глава МИД Андрей Сибига объяснил цель оккупантов атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.

Киев электроэнергия сфера энергетики электроснабжение свет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
