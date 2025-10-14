В центре Киева пропал свет 14 октября - что произошло

В центре Киева пропал свет — что произошло
Во вторник, 14 октября, в нескольких районах Киева исчезло электроснабжение. Жители Соломенского, Голосеевского, Печерского районов и центральной части города сообщают об отсутствии света в домах и на улицах.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Отключение света в Киеве
Из-за перебоев с электроснабжением в столичном метро также наблюдаются проблемы: на некоторых станциях полная темнота, а движение поездов частично затруднено.
Пассажиры делятся фото и видео темных платформ, отмечая, что ситуация вызывает значительные неудобства во время поездок.
В КГГА назвали причину отключения света
"В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы", — говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
Напомним, что в нескольких областях Украины сегодня, вечером, ввели аварийные отключения света. Причиной являются предыдущие российские обстрелы, которые вызвали сложную ситуацию в энергосистеме.
Ранее глава МИД Андрей Сибига объяснил цель оккупантов атаковать энергетическую инфраструктуру Украины.
