У центрі Києва зникло світло 14 жовтня — що сталося

У центрі Києва зникло світло — що сталося
У вівторок, 14 жовтня, у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Відключення світла у Києві
Причини масштабного відключення наразі уточнюються.
Через перебої з електропостачанням у столичному метро також спостерігаються проблеми: на деяких станціях повна темрява, а рух поїздів частково ускладнений.
Пасажири діляться фото та відео темних платформ, зазначаючи, що ситуація викликає значні незручності під час поїздок.
У КМДА назвали причину відключення світла
"У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці", — говориться у повідомленні.
Фахівці зазначили, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.
Нагадаємо, що у декількох областях України сьогодні, ввечері, запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.
Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив мету окупантів атакувати енергетичну інфраструктуру України.
Читайте Новини.LIVE!