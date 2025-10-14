Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У центрі Києва зникло світло — що сталося

У центрі Києва зникло світло — що сталося

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 20:24
У центрі Києва зникло світло 14 жовтня — що сталося
Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 14 жовтня, у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Відключення світла у Києві

Причини масштабного відключення наразі уточнюються.

Через перебої з електропостачанням у столичному метро також спостерігаються проблеми: на деяких станціях повна темрява, а рух поїздів частково ускладнений.

Пасажири діляться фото та відео темних платформ, зазначаючи, що ситуація викликає значні незручності під час поїздок.

У КМДА назвали причину відключення світла

"У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці",говориться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Нагадаємо, що у декількох областях України сьогодні, ввечері, запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив мету окупантів атакувати енергетичну інфраструктуру України.

Київ електроенергія сфера енергетики електропостачання світло
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації