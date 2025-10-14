У центрі Києва зникло світло 14 жовтня — що сталося

Відключення світла у Києві. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 14 жовтня, у декількох районах Києва зникло електропостачання. Жителі Солом’янського, Голосіївського, Печерського районів та центральної частини міста повідомляють про відсутність світла у будинках і на вулицях.

Відключення світла у Києві

Причини масштабного відключення наразі уточнюються.

Через перебої з електропостачанням у столичному метро також спостерігаються проблеми: на деяких станціях повна темрява, а рух поїздів частково ускладнений.

Пасажири діляться фото та відео темних платформ, зазначаючи, що ситуація викликає значні незручності під час поїздок.

У КМДА назвали причину відключення світла

"У звʼязку з перенавантаженням мережі виникла проблема на одному з енергообʼєктів столиці", — говориться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що частково зникло світло у Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах.

Нагадаємо, що у декількох областях України сьогодні, ввечері, запровадили аварійні відключення світла. Причиною є попередні російські обстріли, які спричинили складну ситуацію в енергосистемі.

Раніше очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив мету окупантів атакувати енергетичну інфраструктуру України.