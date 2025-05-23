Будут ли местные выборы в Украине — ответ ЦИК

Выборы в 2020 году. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине нередко обсуждают возможность проведения местных выборов, в частности в Киеве и в других городах. Однако это пока невозможно из-за действия военного положения, хотя в случае их проведения право голоса получат и внутренне перемещенные лица.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик в эфире Ранок.LIVE.

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Выборы сейчас не могут быть проведены ни в Киеве, ни в других регионах, где отсутствуют местные советы или главы громад, несмотря на острую потребность в этом. Все зависит от отмены военного положения, которое сейчас продлено до 6 августа.

Отдельно Дубовик остановился на вопросе участия ВПЛ в выборах. Сейчас в Украине насчитывается до 5 миллионов внутренне перемещенных лиц, и, по словам чиновника, каждый из них будет иметь возможность проголосовать на местных выборах — при условии изменения избирательного адреса.

ЦИК уже разработала соответствующую информационную стратегию для разъяснения этой процедуры. Чиновник также призвал граждан заблаговременно воспользоваться этим механизмом, чтобы реализовать свое избирательное право.

"Центральная общественная комиссия сама разработала информационную стратегию, каким образом это делать. Мы сторонники активной регистрации избирателей, чтобы это можно было сделать вне избирательного процесса. Но сейчас закон позволяет нам сделать это в рамках избирательного процесса. И все будет зависеть, собственно говоря, от активности ВПЛ. Для внутренне перемещенных лиц и тех, кто проживает за пределами Украины. Исключение составляют те наши граждане, которые оказались на территории страны-агрессора, где, безусловно, наши избирательные участки организованы по известным причинам не будут", — сказал Дубовик.

Напомним, в Украине активно ходили слухи относительно того, будут ли выборы президента и местных глав в 2025 году. Читайте в статье Новини.LIVE, почему избирательный процесс на паузе и какие преграды существуют.

Также у украинцев поинтересовались, поддержат ли они партии Залужного, Буданова и Билецкого, если те будут баллотироваться на выборах.