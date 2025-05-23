Чи будуть місцеві вибори в Україні — відповідь ЦВК

Вибори у 2020 році. Фото архівне ілюстративне: УНІАН

В Україні нерідко обговорюють можливість проведення місцевих виборів, зокрема, в Києві та в інших містах. Проте, це наразі неможливо через дію воєнного стану, хоча у випадку їх проведення, право голосу отримають і внутрішньо переміщені особи.

Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в ефірі Ранок.LIVE.

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Вибори зараз не можуть бути проведені ані в Києві, ані в інших регіонах, де відсутні місцеві ради чи голови громад, попри гостру потребу в цьому. Усе залежить від скасування воєнного стану, який наразі подовжено до 6 серпня.

Окремо Дубовик зупинився на питанні участі ВПО у виборах. Наразі в Україні налічується до 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб, і, за словами посадовця, кожен з них матиме можливість проголосувати на місцевих виборах — за умови зміни виборчої адреси.

ЦВК вже розробила відповідну інформаційну стратегію для роз’яснення цієї процедури. Посадовець також закликав громадян завчасно скористатися цим механізмом, щоби реалізувати своє виборче право.

"Центральна громадська комісія сама розробила інформаційну стратегію, яким чином це робити. Ми прихильники активної реєстрації виборців, щоб це можна було зробити поза межами виборчого процесу. Але зараз закон дозволяє нам зробити це в межах виборчого процесу. І все буде залежати, власно кажучи, від активності ВПО. Для внутрішньо переміщених осіб і тих, хто проживає за межами України. Виключення складають ті наші громадяни, які опинились на території країни-агресора, де безумовно наших виборчих дільниць організовано з відомих причин не буде", — сказав Дубовик.

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