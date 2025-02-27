Взятка для ТЦК — в Киеве и на Волыни задержали должностных лиц ВСУ за схему для уклонистов

Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Двое должностных лиц командования одного из родов войск Вооруженных сил Украины организовали схему обновления военно-учетных данных в Территориальном центре комплектования (ТЦК) Киева и Волынской области. Стоимость "услуг" доходила до 13 тысяч долларов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) в четверг, 27 февраля.

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Детали схемы

В ГБР рассказывают, что в январе 2025 года подполковник предложил одному из военнообязанных обновить его военно-учетные данные и внести необходимую информацию в реестр "Оберіг" за денежное вознаграждение. Он заверил, что имеет знакомых в ТЦК и СП Киева, которые могут помочь в этом вопросе. Стоимость такой "услуги" составляла четыре тысячи долларов. После завершения процедуры чиновник получил оговоренную сумму.

Впоследствии подполковник сообщил другим военнообязанным об альтернативном механизме обновления учетных данных через один из ТЦК и СП Волынской области.

"Он пояснил, что его руководитель, полковник командования, бывший областной военный комиссар указанного региона, и имеет соответствующие связи. Подполковник подчеркнул, что "клиентам" даже не нужно ехать в Волынскую область. Он заверил, что самостоятельно заполнит необходимые заявления, оформит фиктивный договор аренды о проживании "клиентов" на территории области, пройдет за них ВВК, однако стоимость таких услуг уже составляла девять тысяч долларов, — говорится в сообщении.

В феврале 2025 года один из полковников командования ВСУ обратился к и.о. начальника ТЦК и СП Волынской области с просьбой посодействовать его подчиненному за определенное денежное вознаграждение.

"За это время схемой воспользовались трое военнообязанных, которые передали денежное вознаграждение двумя частями — девять и 13 тысяч долларов. Правоохранители задержали фигурантов во время получения третьей части взятки", — отмечают правоохранители.

В ГБР подчеркнули, что должностным лицам сообщено о подозрении. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет лишения свободы.

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