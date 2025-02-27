Хабар для ТЦК — у Києві та на Волині затримали посадовців ЗСУ за схему для ухилянтів

Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Двоє посадовців командування одного з родів військ Збройних сил України організували схему оновлення військово-облікових даних у Територіальному центрі комплектування (ТЦК) Києва та Волинської області. Вартість "послуг" доходила до 13 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Держаного бюро розслідувань (ДБР) у четвер, 27 лютого.

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Деталі схеми

У ДБР розповідають, що у січні 2025 року підполковник запропонував одному з військовозобов’язаних оновити його військово-облікові дані та внести необхідну інформацію до реєстру "Оберіг" за грошову винагороду. Він запевнив, що має знайомих у ТЦК та СП Києва, які можуть допомогти у цьому питанні. Вартість такої "послуги" становила чотири тисячі доларів. Після завершення процедури посадовець отримав обумовлену суму.

Згодом підполковник повідомив іншим військовозобов’язаним про альтернативний механізм оновлення облікових даних через один із ТЦК та СП Волинської області.

"Він пояснив, що його керівник, полковник командування, колишній обласний військовий комісар вказаного регіону, та має відповідні зв’язки. Підполковник підкреслив, що "клієнтам" навіть не потрібно їхати до Волинської області. Він запевнив, що самостійно заповнить необхідні заяви, оформить фіктивний договір оренди про проживання "клієнтів" на території області, пройде за них ВЛК, проте вартість таких послуг вже становила дев'ять тисяч доларів", — йдеться у повідомленні.

У лютому 2025 року один із полковників командування ЗСУ звернувся до т.в.о. начальника ТЦК та СП Волинської області з проханням посприяти його підлеглому за певну грошову винагороду.

"За цей час схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами — дев'ять та 13 тисяч доларів. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря", — зазначають правоохоронці.

У ДБР підкреслили, що посадовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років позбавлення волі.

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